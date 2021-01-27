Демограф назвала реальну кількість населення України

До 2014 року експерти оцінювали, що на 2050 рік населення України буде 36 млн осіб

Через кілька десятиліть населення країни скоротиться до 25-30 млн осіб, – Лібанова

В Україні нині проживає близько 38 мільйонів людей. Про це в інтерв'ю LIGA.net заявила директор Інституту демографії України Елла Лібанова.

Лібанова зазначила, що через кілька десятиліть населення скоротиться до 25-30 млн осіб.

За її словами, до 2014 року експерти оцінювали, що на 2050 рік населення України буде 36 млн осіб.

«Якщо оперувати поняттям постійного населення, тобто враховувати людей, які менше року перебувають за кордоном, то 38 млн – без Донбасу і Криму. Є оцінки, що через кілька десятиліть залишиться 25-30 млн українців», ‒ заявила Лібанова.

Як повідомлялося, Україна готується перейти до перепису населення за реєстрами.

Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році.За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. Із цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким, в Україні живе близько 37 млн. осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб.

Такі дані були отримані в результаті аналізу даних Державної служби статистики та Податкової служби, з урахуванням даних мобільних операторів.

Читайте також: