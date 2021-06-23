«Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності

Аналітик наголосив на тому, що центральна влада, а саме Зеленський, Шмигаль, Степанов побоялися брати на себе відповідальність

Аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив страшну картину смертності в Україні, наголосивши на безвідповідальності теперішньої влади.

«Сьогодні з’явилися дані по смертності в регіональному розрізі. У Києві в квітні смертність зросла на 81% порівняно з п’ятирічною середньою. Далі йде Київська область +65%, Хмельницька область + 60%, Харківська та Одеська область + 59%», – написав Євген Істребін.

Він проаналізував зростання смертності в квітні порівняно з п’ятирічною середньою (2016-2020 рр): м.Київ +81,2%, Київська +65,1%, Хмельницька +60,0%, Харківська +59,3%, Одеська 59,0%, Миколаївська 58,4%, Дніпропетровська 48,0%, Житомирська 45,5%, Кіровоградська 43,4%, Чернівецька 42,1%, Вінницька 40,9%, Львівська 40,5%, Тернопільська 38,0%, Запорізька 37,6%, Сумська 37,5%, Чернігівська 35,4%, Донецька 33,4%, Луганська 32,3%, Черкаська 31,6%, Полтавська 31,0%, Закарпатська 29,8%, Волинська 28,9%, Рівненська 27,1%, Херсонська 24,6%, Івано-Франківська 16,2%.

Аналітик наголосив на тому, що центральна влада, а саме Зеленський, Шмигаль, Степанов побоялися брати на себе відповідальність. «Замість оперативного реагування на початок спалаху, всі сховалися як боягузи, і почали спихувати відповідальність на місцевих князьків. Ті в свою чергу також не підвели», – наголосив Істребін.

Він додав: «Про катастрофу з госпіталізаціями в Хмельницькій області я постійно писав. У підсумку ця область виявилася третьою за зростання смертності. Не відстала від них і Харківська область, де віртуальні ліжка малювали як погані. Людей возили за 50-100 в районні лікарні. А центральна влада з себе дурників зображала».

За словами Євгена Істребіна, цинізм, імпотенція, яку продемонстрували всі гілки влади, показує повний колапс системи управління. «Всі поводяться як тимчасові виконавці, головна мета – вкрасти, а далі хоч потоп. Винних як завжди немає. Є тільки мертві, які вже нічого не скажуть», – підкреслив він.

Аналітик з неабияким обуренням висловився про вчорашню ідею Зеленського про здоров'я нації. «Де ж ти був в січні-лютому? Оперативні наради проводив? Слухав доповіді Степанова про те, як у нас все добре? І потім ти нічого кращого не придумав, як все спихнути на місцеву владу? Та ти не лідер нації», – жорстко резюмував він.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.

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