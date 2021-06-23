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    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності

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    Дані по смертності в регіональному розрізі просто шокуючі - «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності
    Дані по смертності в регіональному розрізі просто шокуючі
    Фото з відкритих джерел

    Аналітик наголосив на тому, що центральна влада, а саме Зеленський, Шмигаль, Степанов побоялися брати на себе відповідальність

    Аналітик Євген Істребін на сторінці в Facebook оприлюднив страшну картину смертності в Україні, наголосивши на безвідповідальності теперішньої влади.

    «Сьогодні з’явилися дані по смертності в регіональному розрізі. У Києві в квітні смертність зросла на 81% порівняно з п’ятирічною середньою. Далі йде Київська область +65%, Хмельницька область + 60%, Харківська та Одеська область + 59%», – написав Євген Істребін.

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    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності
    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності
    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності
    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності
    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності
    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності
    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності
    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності
    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності

    Він проаналізував зростання смертності в квітні порівняно з п’ятирічною середньою (2016-2020 рр): м.Київ +81,2%, Київська +65,1%, Хмельницька +60,0%, Харківська +59,3%, Одеська 59,0%, Миколаївська 58,4%, Дніпропетровська 48,0%, Житомирська 45,5%, Кіровоградська 43,4%, Чернівецька 42,1%, Вінницька 40,9%, Львівська 40,5%, Тернопільська 38,0%, Запорізька 37,6%, Сумська 37,5%, Чернігівська 35,4%, Донецька 33,4%, Луганська 32,3%, Черкаська 31,6%, Полтавська 31,0%, Закарпатська 29,8%, Волинська 28,9%, Рівненська 27,1%, Херсонська 24,6%, Івано-Франківська 16,2%.

    Аналітик наголосив на тому, що центральна влада, а саме Зеленський, Шмигаль, Степанов побоялися брати на себе відповідальність. «Замість оперативного реагування на початок спалаху, всі сховалися як боягузи, і почали спихувати відповідальність на місцевих князьків. Ті в свою чергу також не підвели», – наголосив Істребін.

    Він додав: «Про катастрофу з госпіталізаціями в Хмельницькій області я постійно писав. У підсумку ця область виявилася третьою за зростання смертності. Не відстала від них і Харківська область, де віртуальні ліжка малювали як погані. Людей возили за 50-100 в районні лікарні. А центральна влада з себе дурників зображала».

    За словами Євгена Істребіна, цинізм, імпотенція, яку продемонстрували всі гілки влади, показує повний колапс системи управління. «Всі поводяться як тимчасові виконавці, головна мета – вкрасти, а далі хоч потоп. Винних як завжди немає. Є тільки мертві, які вже нічого не скажуть», – підкреслив він.

    Аналітик з неабияким обуренням висловився про вчорашню ідею Зеленського про здоров'я нації. «Де ж ти був в січні-лютому? Оперативні наради проводив? Слухав доповіді Степанова про те, як у нас все добре? І потім ти нічого кращого не придумав, як все спихнути на місцеву владу? Та ти не лідер нації», – жорстко резюмував він.

    Додамо, що президент України Володимир Зеленський презентував загальнонаціональну програму «Здорова Україна». Вона направлена на всі вікові категорії та групи населення України.

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    Теги: статистика смерть Україна
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    «Боягузи побоялися відповідальності». Аналітик навів жахливу статистику смертності