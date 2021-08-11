Андрій Шевченко привітав дружину з днем народження неймовірними сімейними фото
Крістен Пазік виповнилося 42 роки
Український футболіст Андрій Шевченко привітав свою дружину з днем народження. На сторінці у Facebook спортсмен зворушливо звернувся до Крістен Пазік.
«З Днем Народження, моя любове. Ми тебе дуже любимо», – написав Андрій Шевченко.
Легендарний футболіст розмістив на своїй сторінці спільне фото з дружиною, американською моделлю, якій виповнилося 42 роки.
Подружжя сфотографувалося на пляжі, тримаючись за руки.
Додамо, що дружина головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік привітала його з 17-річчям шлюбу. Модель і багатодітна мати опублікувала у соцережі кілька архівних фото з чоловіком і подякувала йому за любов.
Нагадаємо, Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:
- Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
- Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
- Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
- Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)