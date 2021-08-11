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    Андрій Шевченко привітав дружину з днем народження неймовірними сімейними фото

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    Легендарний футболіст розмістив на своїй сторінці спільне фото з дружиною - Андрій Шевченко привітав дружину з днем народження неймовірними сімейними фото
    Легендарний футболіст розмістив на своїй сторінці спільне фото з дружиною
    Фото: Andriy Shevchenko/Facebook

    Крістен Пазік виповнилося 42 роки

    Український футболіст Андрій Шевченко привітав свою дружину з днем народження. На сторінці у Facebook спортсмен зворушливо звернувся до Крістен Пазік.

    «З Днем Народження, моя любове. Ми тебе дуже любимо», написав Андрій Шевченко.

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    Андрій Шевченко привітав дружину з днем народження неймовірними сімейними фото
    Андрій Шевченко привітав дружину з днем народження неймовірними сімейними фото

    Легендарний футболіст розмістив на своїй сторінці спільне фото з дружиною, американською моделлю, якій виповнилося 42 роки.

    Подружжя сфотографувалося на пляжі, тримаючись за руки.

    Додамо, що дружина головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік привітала його з 17-річчям шлюбу. Модель і багатодітна мати опублікувала у соцережі кілька архівних фото з чоловіком і подякувала йому за любов.

    Нагадаємо, Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:

    • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
    • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
    • Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
    • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)

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    Теги: спорт свята Андрій Шевченко
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    Андрій Шевченко привітав дружину з днем народження неймовірними сімейними фото