17-річчя шлюбу. Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями
Сьогодні – 17 років, як Андрій Шевченко і Крістен Пазік одружилися
Дружина головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік привітала його з 17-річчям шлюбу. Модель і багатодітна мати опублікувала у соцережі кілька архівних фото з чоловіком і подякувала йому за любов.
«З річницею тебе, мій єдиний. Дякую за любов, підтримку та сміх. Кохаю тебе», – написала Крістен.
Пізніше Шевченко відповів на привітання дружини і теж запостив фото разом.
«З 17-ю річницею, моя любов. Дякую за те, що робиш кожну спільну мить особливою, і дякую, що ти поруч із мною, я завжди буду поруч з тобою. Я тебе кохаю», – написав Шевченко англійською мовою.
Нагадаємо, Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:
- Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
- Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
- Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
- Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)