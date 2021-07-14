17-річчя шлюбу. Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями

Сьогодні – 17 років, як Андрій Шевченко і Крістен Пазік одружилися

Дружина головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік привітала його з 17-річчям шлюбу. Модель і багатодітна мати опублікувала у соцережі кілька архівних фото з чоловіком і подякувала йому за любов.

«З річницею тебе, мій єдиний. Дякую за любов, підтримку та сміх. Кохаю тебе», – написала Крістен.

Пізніше Шевченко відповів на привітання дружини і теж запостив фото разом.

«З 17-ю річницею, моя любов. Дякую за те, що робиш кожну спільну мить особливою, і дякую, що ти поруч із мною, я завжди буду поруч з тобою. Я тебе кохаю», – написав Шевченко англійською мовою.

Нагадаємо, Андрій і Крістен виховують чотирьох синів: