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    17-річчя шлюбу. Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями

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    Андрій Шевченко і Крістен Пазік 14 липня святкують річницю весілля - 17-річчя шлюбу. Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями
    Андрій Шевченко і Крістен Пазік 14 липня святкують річницю весілля
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні – 17 років, як Андрій Шевченко і Крістен Пазік одружилися

    Дружина головного тренера української збірної з футболу Андрія Шевченка, Крістен Пазік привітала його з 17-річчям шлюбу. Модель і багатодітна мати опублікувала у соцережі кілька архівних фото з чоловіком і подякувала йому за любов.

    «З річницею тебе, мій єдиний. Дякую за любов, підтримку та сміх. Кохаю тебе», – написала Крістен.

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    17-річчя шлюбу. Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями
    17-річчя шлюбу. Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями
    17-річчя шлюбу. Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями
    Фото: kristenpazik1 / Instagram

    Пізніше Шевченко відповів на привітання дружини і теж запостив фото разом.

    «З 17-ю річницею, моя любов. Дякую за те, що робиш кожну спільну мить особливою, і дякую, що ти поруч із мною, я завжди буду поруч з тобою. Я тебе кохаю», – написав Шевченко англійською мовою.

    Нагадаємо, Андрій і Крістен виховують чотирьох синів:

    • Джордан Шевченко (29 жовтня 2004)
    • Крістіан Шевченко (13 листопада 2006)
    • Олександр Шевченко (1 жовтня 2012)
    • Райдер-Габріель Шевченко (6 квітня 2014)
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    Теги: свята Андрій Шевченко модель дружина
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    17-річчя шлюбу. Андрій Шевченко обмінявся з дружиною зворушливими привітаннями