Кого Андрій Шевченко залишив за бортом збірної України

До списку футболістів, які готуватимуться до Євро-2020, не увійшли 19 гравців, які викликалися раніше

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко визначив коло кандидатів, які готуватимуться до чемпіонату Європи. До списку увішли 35 футболістів і один, Евген Коноплянка з «Шахтаря», залишився в резерві.

Між тим, за останній рік наставник відсіяв 19 гравців, повідомляє «Команда».

Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораес останній раз грав за національну команду у березні 2021 року. Валерій Бондар («Шахтар»), Юхим Конопля («Десна») й Дмитро Харатін («Ференцварош») – у листопаді 2020-го. Роман Безус («Гент») і Євген Чеберко («Осієк») – у жовтні 2020-го.

Затягнулася пауза у виступах за збірну в багатьох інших футболістів. Вісім із них не грали з 2019-го, а воротар «Динамо» Денис Бойко – з 2018-го. Щоправда, у Бойка є запрошення до національної команди на вересневі ігри 2020 року. Разом із ним останній раз у список на вересневі ігри 2020-го потрапляли динамівці Микита Бурда й Артем Шабанов. У Сергія Болбата з «Шахтаря» і Євгена Пластуна з «Гента» останній виклик був на жовтневі матчі 2020-го, у Артема Кравця з турецького «Коньяспора» та Євгена Шахова з грецького АЕКа – на листопадові.

Поки що не дебютували в головній команді країни, хоча й викливалися, півзахисники «Дніпра-1» Сергій Булеца і Олександр Назаренко, воротарі Юрій Паньків («Олександрія»), Микита Шевченко («Зоря») і Дмитро Різник («Ворскла»), нападник Владислав Супряга («Динамо»).

У березні 2021-го випали із цієї напіврезервної обойми Дмитро Іванісеня («Зоря») та Мар'ян Швед («Мехелен»). Обидва востаннє грали за збірну України ще в листопаді 2019-го, більше не запрошувалися.