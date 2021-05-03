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    Кого Андрій Шевченко залишив за бортом збірної України

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    Андрій Шевченко завжди дає шанс новим футболістам - Кого Андрій Шевченко залишив за бортом збірної України
    Андрій Шевченко завжди дає шанс новим футболістам
    Фото з відкритих джерел

    До списку футболістів, які готуватимуться до Євро-2020, не увійшли 19 гравців, які викликалися раніше

    Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко визначив коло кандидатів, які готуватимуться до чемпіонату Європи. До списку увішли 35 футболістів і один, Евген Коноплянка з «Шахтаря», залишився в резерві.

    Між тим, за останній рік наставник відсіяв 19 гравців, повідомляє «Команда».

    Нападник «Шахтаря» Жуніор Мораес останній раз грав за національну команду у березні 2021 року. Валерій Бондар («Шахтар»), Юхим Конопля («Десна») й Дмитро Харатін («Ференцварош») – у листопаді 2020-го. Роман Безус («Гент») і Євген Чеберко («Осієк») – у жовтні 2020-го.

    Затягнулася пауза у виступах за збірну в багатьох інших футболістів. Вісім із них не грали з 2019-го, а воротар «Динамо» Денис Бойко – з 2018-го. Щоправда, у Бойка є запрошення до національної команди на вересневі ігри 2020 року. Разом із ним останній раз у список на вересневі ігри 2020-го потрапляли динамівці Микита Бурда й Артем Шабанов. У Сергія Болбата з «Шахтаря» і Євгена Пластуна з «Гента» останній виклик був на жовтневі матчі 2020-го, у Артема Кравця з турецького «Коньяспора» та Євгена Шахова з грецького АЕКа – на листопадові.

    Поки що не дебютували в головній команді країни, хоча й викливалися, півзахисники «Дніпра-1» Сергій Булеца і Олександр Назаренко, воротарі Юрій Паньків («Олександрія»), Микита Шевченко («Зоря») і Дмитро Різник («Ворскла»), нападник Владислав Супряга («Динамо»).

    У березні 2021-го випали із цієї напіврезервної обойми Дмитро Іванісеня («Зоря») та Мар'ян Швед («Мехелен»). Обидва востаннє грали за збірну України ще в листопаді 2019-го, більше не запрошувалися.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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