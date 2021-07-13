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    Шевченко встиг із синами на фінал Євро і Вімблдону

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    Андрій Шевченко на фіналі Вімблдону - Шевченко встиг із синами на фінал Євро і Вімблдону
    Андрій Шевченко на фіналі Вімблдону
    Фото з відкритих джерел

    Головний тренер збірної України привітав Джоковича з перемогою

    У неділю, 11 липня, в Лондоні відбулися одразу два фінали – Вімблдону і чемпіонату Європи з футболу. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко разом із старшими синами встиг на обидва. Про це він повідомив у соцмережах.

    «Неймовірна спортивна неділя разом із моїми синами. Вітання моєму великому другу Новаку Джоковичу з перемогою, з твоїм 20-м турніром «Великого Шолома». Історія триває, наступна зупинка – Нью-Йорк», – написав Шевченко.

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    Андрій Шевченко відпочиває після чемпіонату Європи. За його словами, він хоче спробувати попрацювати з клубною командою.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Шевченко встиг із синами на фінал Євро і Вімблдону