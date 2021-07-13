Шевченко встиг із синами на фінал Євро і Вімблдону

Головний тренер збірної України привітав Джоковича з перемогою

У неділю, 11 липня, в Лондоні відбулися одразу два фінали – Вімблдону і чемпіонату Європи з футболу. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко разом із старшими синами встиг на обидва. Про це він повідомив у соцмережах.

«Неймовірна спортивна неділя разом із моїми синами. Вітання моєму великому другу Новаку Джоковичу з перемогою, з твоїм 20-м турніром «Великого Шолома». Історія триває, наступна зупинка – Нью-Йорк», – написав Шевченко.

Андрій Шевченко відпочиває після чемпіонату Європи. За його словами, він хоче спробувати попрацювати з клубною командою.