Як Андрій Шевченко відпочиває з синами на Барбадосі (фото)

Андрій Шевченко і його дружина модель Крістен Пазік виховують чотирьох синів

«Приємно проводити час з родиною»

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко проводить відпочинок з родиною на Барбадос.

44-річний легендарний футболіст, який виступав за «Мілан», «Динамо» та «Челсі», опублікував у Instagram кілька фото з відпустки. На них, зокрема, Шевченко позує на камеру зі своїми синами на пляжі, а також грає в гольф із сином Крістіаном.

«Приємно проводити час з родиною», — написав у коментарі до посту Шевечнко.