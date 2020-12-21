Як Андрій Шевченко відпочиває з синами на Барбадосі (фото)
«Приємно проводити час з родиною»
Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко проводить відпочинок з родиною на Барбадос.
44-річний легендарний футболіст, який виступав за «Мілан», «Динамо» та «Челсі», опублікував у Instagram кілька фото з відпустки. На них, зокрема, Шевченко позує на камеру зі своїми синами на пляжі, а також грає в гольф із сином Крістіаном.
«Приємно проводити час з родиною», — написав у коментарі до посту Шевечнко.