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    Як Андрій Шевченко відпочиває з синами на Барбадосі (фото)

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    Андрій Шевченко і його дружина модель Крістен Пазік виховують чотирьох синів - Як Андрій Шевченко відпочиває з синами на Барбадосі (фото)
    Андрій Шевченко і його дружина модель Крістен Пазік виховують чотирьох синів

    «Приємно проводити час з родиною»

    Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко проводить відпочинок з родиною на Барбадос.

    44-річний легендарний футболіст, який виступав за «Мілан», «Динамо» та «Челсі», опублікував у Instagram кілька фото з відпустки. На них, зокрема, Шевченко позує на камеру зі своїми синами на пляжі, а також грає в гольф із сином Крістіаном.

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    Як Андрій Шевченко відпочиває з синами на Барбадосі (фото)
    Як Андрій Шевченко відпочиває з синами на Барбадосі (фото)

    «Приємно проводити час з родиною», — написав у коментарі до посту Шевечнко.

    Нагадаємо, Андрій Шевченко і його дружина модель Крістен Пазік виховують чотирьох синів: Джордана, Крістіана, Райдера-Габріеля та Олександра.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ відпочинок Андрій Шевченко тренер
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