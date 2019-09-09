Оголошено підозру киянину, який «замінував» станцію метро «Почайна»



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7 вересня станцію метро «Почайна» зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування

Чоловіку загрожує до 6 років позбавлення волі

Столичними правоохоронцями повідомлено про підозру киянину, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування станції метро «Почайна».

Слідством встановлено, що у суботу, 7 вересня, невідома особа зателефонувала по спецлінії «102» та повідомила про підготовку вибуху на станції метро «Почайна» КП «Київський метрополітен». За результатами перевірки зазначеного повідомлення вибухових пристроїв та вибухонебезпечних речовин на станції метро «Почайна» не виявлено.

«Надалі, у ході оперативно-розшукових заходів правоохоронцям вдалося встановити особу «мінера» та затримати його. Ним виявися 53-річний киянин, який скоїв дане правопорушення з хуліганських мотивів, перебуваючи нетверезому стані. При цьому чоловік спостерігав за діями працівників екстрених служб, які прибули на виклик», - повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

За вчинене правопорушнику загрожує до 6 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 7 вересня у Києві станцію метро «Почайна» зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Втім, вибухівки у ході перевірки станції не виявили.

Згодом поліція затримала жителя Києва за неправдиве повідомлення про замінування станції метро «Почайна».