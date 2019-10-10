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    В Сумах анонім замінував адмінбудівлю

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    <p>Правоохоронці евакуювали працівників та відвідувачів</p> - В Сумах анонім замінував адмінбудівлю

    Правоохоронці евакуювали працівників та відвідувачів

    За словами зловмисника, залишений вибуховий пристрій мав спрацювати о 17 годині

    В Сумах поліція перевіряє інформацію про замінування будівлі Центру надання адміністративних послуг Сумської міської ради.

    Про це 10 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

    «О 16:10  на лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування адмінбудівлі на вулиці Горького, 21, в Сумах. За словами заявника, залишений вибуховий пристрій має спрацювати о 17:00», - заявили в поліції.

    За вказаною адресою виїхали керівники ГУНП області та слідчо-оперативна група Сумського міськвідділу поліції, а також спеціалісти вибухо-технічної та кінологічної служб.

    Правоохоронці евакуювали працівників та відвідувачів, і розпочали огляд приміщень.

    До слова, у Харкові у вівторок, 8 жовтня, невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

    Нагадаємо, у вересні Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

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