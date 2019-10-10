В Сумах анонім замінував адмінбудівлю



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Правоохоронці евакуювали працівників та відвідувачів

За словами зловмисника, залишений вибуховий пристрій мав спрацювати о 17 годині

В Сумах поліція перевіряє інформацію про замінування будівлі Центру надання адміністративних послуг Сумської міської ради.

Про це 10 жовтня повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

«О 16:10 на лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування адмінбудівлі на вулиці Горького, 21, в Сумах. За словами заявника, залишений вибуховий пристрій має спрацювати о 17:00», - заявили в поліції.

За вказаною адресою виїхали керівники ГУНП області та слідчо-оперативна група Сумського міськвідділу поліції, а також спеціалісти вибухо-технічної та кінологічної служб.

Правоохоронці евакуювали працівників та відвідувачів, і розпочали огляд приміщень.

До слова, у Харкові у вівторок, 8 жовтня, невідомий зловмисник «замінував» 53 об’єкти.

Нагадаємо, у вересні Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 29-річному громадянину Російської Федерації, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі Києва.

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