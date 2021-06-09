Антикорупціонер Шабунін поскаржився, що ніхто не хоче страхувати його будинок, який горів торік

Активіст звертався до кількох компаній, і всюди почув відмову

Голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін повідомив, що досі не може знайти компанію, яка б застрахувала йому спалений торік будинок. Про це він написав у Facebook.

За словами активіста, він звертався принаймні до кількох компаній різного рівня.

«Мені відмовили в страхуванні будинку, який згорів минулого року. Пам’ятаєте, коли мені спалили дім, багато з вас радили застрахувати його після відбудови. Послухав я ваших порад і вирішив спробувати знову. Звітую. Спочатку відмовили всі великі міжнародні компанії. Потім — всі більш-менш пристойні українські», – наголосив Шабунін.

Так він пожартував, що він насильницької смерті його буквально погодилася застрахувати лише одна закордонна компанія.

«До речі, посміятися. Застрахувати від насильницької смерті мене погодилася лише одна міжнародна компанія (PZU). Інші навіть від смерті в ДТП не захотіли. Я це до чого пишу. Раптом хтось з ТОПів страхових компаній захоче плюсик в карму і хороший PR для компанії – ось він я з моїм будинком. Не клієнт – агонь!» – підсумував голова ЦПК.

Про підпал свого будинку Шабунін повідомив у середині липня 2020 року. Він розповів, що його сусідка почула вибух та побачила, як спалахнув дім. Антикорупціонер переконаний, що його будинок підпалили, оскільки два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з’єднання.

«Ніхто не постраждав: нас з дітьми не було, а батьки встигли вибігти. Дякувати Богу сусідка почула вибух і побачила, як спалахнув вхід. Спеціально для Аваківських експертів: рівно два тижні тому газова служба перевірила лічильник і всі з’єднання. Запрошую журналістів побачити все на власні очі сьогодні о 13:00. Хочемо вкотре нагадати про неспроможність влади захистити громадських діячів», – резюмував тоді активіст.