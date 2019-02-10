Антикорупційна прокуратура поновила розслідування щодо Вілкула



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Нардеп від Опоблоку Олександр Вілкул

Рішення було прийняте у зв'язку з тим, що Національне антикорупційне бюро не проаналізували доходи та витрати Вілкула

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький поновив справу щодо голови Опоблоку Олександра Вілкула про декларування недостовірної інформації.

Про це виданню theБабель повідомили в прес-службі САП.

«Розслідування справи відновлено за особистим розпорядженням голови САП Холодницького», - йдеться у повідомленні.

Рішення було прийняте у зв'язку з тим, що Національне антикорупційне бюро не проаналізували доходи та витрати Вілкула та не склали план розслідування, пояснили в Антикорупційній прокуратурі.

Як відомо, справу проти Вілкула НАБУ закрило 28 грудня 2018 року у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину.

У вересні генпрокурор Юрій Луценко підписав подання про зняття недоторканності з трьох народних депутатів від фракції Опозиційний блок, у тому числі з Вілкула.

Нагадаємо, Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно проросійського політика та кума Путіна Віктора Медведчука.