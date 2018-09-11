Антикорупційні органи готують подання на зняття недоторканності з Ляшка, - ЗМІ



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Олег Ляшко

Ляшка можуть притягнути до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та незаконне збагачення

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) готують подання про зняття недоторканності з лідера депутатської фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олега Ляшка. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Документи про зняття недоторканності готуються», - сказав співрозмовник.

За його словами, йдеться про притягнення Ляшка до кримінальної відповідальності за статтями 366-1 (декларування недостовірної інформації) і 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.

При цьому САП і НАБУ поки ніяк не коментують цю інформацію.

Сам же Олег Ляшко стверджує, що «влада використовує антикорупційні органи для дискредитації політичних опонентів».

«Порошенко особисто дає вказівки фальсифікувати проти мене звинувачення», - написав він у себе на сторінці у Facebook.

«Це вже не вперше влада вдається до таких брудних методів політичної боротьби проти мене і моєї команди. Але, на відміну від Порошенка, я живу чесно і не порушую закон. Саме тому всі вигадані проти мене раніше справи лопалися, як мильні бульбашки. Так буде і цього разу!», - зазначив він.

Крім того, народний депутат від «Радикальної партії» Ігор Мосійчук в ефірі одного з телеканалів підкреслив: у політсилі вважають, що підготовка антикорупційними органами подання про зняття недоторканності Ляшка є політичним замовленням влади. Він зазначив, що ще минулого тижня «радикали» отримали інформацію про підготовку «цілеспрямованої медіакампанії з дискредитації Ляшка і партії в цілому».

«Я передбачаю, що можуть бути підготовлені якісь сфальшовані документи, як проти Олега Ляшка, так і проти мене та інших членів нашої команди... Про жодне незаконне збагачення не може йти мови...Це політичні переслідування, політичний тиск на нашу команду, який здійснюється директором НАБУ Артемом Ситником на замовлення президента України - кандидата у президенти Петра Олексійовича Порошенка», - заявив Мосійчук.

Джерело: Українські новини