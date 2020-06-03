5 млн у рік. Адвокат, який хотів підкупити, голову Фонду держмайна, уникнув тюрми



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29 січня 2020 року Національне бюро зафіксувало передачу неправомірної вигоди у розмірі $50 тис. голові Фонду державного майна України.

Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості і отримав іспитовий термін три роки

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості адвоката, який обвинувачувався у пропозиції надати та наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище (ч. 4 ст. 369 КК України) і призначив покарання у вигляді п`яти років позбавлення волі, яке замінено на іспитовий термін три роки.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 28 травня.

За матеріалами справи протягом вересня 2019 року-січня 2020 року адвокат

за попередньою змовою з двома особами намагався встановити контроль

над господарською діяльністю Одеського припортового заводу шляхом укладення між заводом та підконтрольними суб’єктами господарювання (а саме ТОВ «Всеукраїнська енергокомпанія» і ТОВ «Ніра») договорів переробки давальницької сировини в обхід процедури відбору.

Крім цього, на меті також було лобіювання призначення підконтрольного голови правління Одеського припортового заводу.

Окремо обвинувачений намагався відтермінувати приватизацію Державного підприємства «ТВК», яку планувалося запустити у січні 2020 року.

Всі ці питання адвокат безпосередньо обговорював з головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком під час особистих зустрічей та листування у меседжері WhatsApp. В одній із таких переписок обвинувачений надіслав текст з назвою «Готовы за админресурс производить оплату 5 млн. дол. США в год». Після цього на одній із зустрічей адвокат запропонував голові Фонду держмайна передати хабар на суму $5 млн за забезпечення укладення Одеським припортовим заводом договорів з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності на переробку давальницької сировини, а також за усунення від виконання повноважень виконуючого обов’язки голови правління припортового заводу та включення до складу правління або призначення на посаду голови правління підконтрольної особи.

Окрім $5 млн хабара, адвокат висловив готовність оплачувати щомісячні винагороди голові Фонду держмайна до моменту приватизації Одеського припортового заводу.

29 січня адвоката було викрито і затримано під час передачі частини хабара - $50 тис.

24 квітня обвинувачений підписав з прокурором угоду про визнання винуватості, в якій повністю визнав свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень і зобов`язався співпрацювати із прокурором у викритті інших кримінальних правопорушень злочинів. Сторони також узгодили покарання, яке у підсумку затвердив Антикорупційний суд.

Наголосимо, що санкція ч. 4 ст. 369 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.