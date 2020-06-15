Вищий антикорупційний суд впаяв тюремний строк депутату Київоблради



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Депутата Київської облради Олександра Мефодія засуджено до п'яти років позбавлення волі

Вищий антикорупційний суд виніс перший вирок із тюремним строком

Вищий антикорупційний суд визнав винним у корупційному правопорушенні і засудив до 5 років позбавлення волі з частковою конфіскацією майна депутата Київської обласної ради Олександра Мефодія, обвинуваченого в отриманні неправомірної вигоди у розмірі 5 тисяч доларів.

Так, ВАКС визнав винним Мефодія у вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст.369-2 ККУ.

Зокрема, суд призначив конфіскацію автомобіля Opel Astra.

Нагадаємо, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом лютого-квітня 2019 року обвинувачений вимагав і отримав неправомірну вигоду в сумі 5 тис. дол. США за вплив на співробітників правоохоронних органів з метою повернення майна, вилученого у приватного підприємця. Підприємець займався заготівлею деревини.

Вирок може бути оскаржено в апеляційній інстанції.

Як відомо, Мефодій потрапив до Київської обласної ради в жовтні 2017 року як наступний після загиблого в ДТП депутата від Радикальної партії Бориса Панченка. До цього він працював у приватних компаніях.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

13 червня очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

Керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у $6 мільйонів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

Обрання запобіжного заходу для першого заступника начальника податкової Києва Миколи Ільяшенка Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжить у понеділок, 15 червня.

Джерело: УНН