Справа про хабар керівництву САП та НАБУ. Суд призначив 40 мільйонів застави одному із затриманих



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Відповідне рішення озвучила слідчий суддя на засіданні Вищого антикорупційного суду

Детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем хабара

Вищий антикорупційний суд ухвалив застосувати до затриманого у справі про спробу надання хабаря САП та НАБУ Андрія Кічі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 серпня включно із можливістю внесення застави у розмірі 40,3 млн грн.

Відповідне рішення озвучила слідчий суддя на засіданні Вищого антикорупційного суду.

«Слідчий суддя постановила: клопотання детектива задовольнити частково. Застосувати до підозрюваного Кічі Андрія Володимировича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів з моменту його затримання та до 10 серпня 2020 року включно, визначити підозрюваному Кічі Андрію Володимировичу заставу 19 тисяч 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 40 млн 358 тис. 400 грн», – оголосила слідчий суддя.

Нагадаємо, у суботу 13 червня, керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у $6 мільйонів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.

Микола Злочевський виїхав з України наприкінці 2014 року після того, як набув статусу підозрюваного у незаконному збагаченні.

У травні 2014 року син на той час віцепрезидента США Джозефа Байдена, Гантер Байден, став членом ради директорів Burisma Limited – компанії Миколи Злочевського.

5 червня колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що під час аудиту старих справ Генпрокуратури не було виявлено жодних доказів порушень з боку Гантера Байдена.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро України 12 червня задокументували факт надання колишнім високопосадовцем попередньої влади хабаря у розмірі 6 млн доларів керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та керівництву НАБУ за закриття справи проти нього.

У суботу очільники НАБУ та САП проінформували, що хабар пропонували за закриття справи, пов’язаної з колишнім міністром природних ресурсів Миколою Злочевським.

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Джерело: Укрінформ