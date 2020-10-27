Антикорупційний суд поновив справу щодо «Роттердам+»

Про це стало відомо із засідання суду 27 жовтня.

Зокрема, слідча суддя ВАКСу Оксана Олійник задовольнила скаргу Нікопольського заводу феросплавів на закриття справи та скасувала відповідну постанову прокура САП. Водночас суд залишив без задоволення скаргу на закриття справи щодо «Роттердам+» від громадської організації «Центр протидії корупції».

У суді зазначили, що рішення не підлягає оскарженню, а ухвала суду буде опублікована 30 жовтня.

Раніше керівник САП повідомив, справа «Роттердам+» закрита прокурором у зв’язку з тим, що зібраних слідством матеріалів недостатньо для доведення вини підозрюваних раніше осіб.

Також відомо, що ДБР розслідує перевищення повноважень НАБУ через експертизу щодо «Роттердам+».