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    Прокуратура відреагувала на рішення суду, який відмовився арештовувати Януковича

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    <p>Колишнього президента-утікача підозрюють у заволодінні комплексом будівель і споруд державної резиденції Межигір'я</p> - Прокуратура відреагувала на рішення суду, який відмовився арештовувати Януковича

    Колишнього президента-утікача підозрюють у заволодінні комплексом будівель і споруд державної резиденції Межигір'я

    Прокурор не згоден з рішенням Вищого антикорупційного суду і оскаржить його в апеляційному порядку

    Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) подасть апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду, який відмовився обирати запобіжний захід експрезиденту України Віктору Януковичу.

    Про це в понеділок ввечері, 26 жовтня, повідомила прессулжба САП.

    «Прокурор не згоден з таким рішенням суду і оскаржить його в апеляційному порядку», – йдеться в повідомленні САП.

    Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 26 жовтня відмовився заарештувати Януковича в рамках справи про заволодіння комплексом будівель і споруд державної резиденції Межигір'я.

    Причиною відмови стали порушення умов досудового розслідування. Крім того, на момент подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування в цьому кримінальному провадженні, як того вимагає законодавство.

    Раніше Київський апеляційний суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду Києва, який заочно засудив експрезидента України Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду.

    24 січня 2019 року суд визнав Януковича винним у державній зраді (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу) і засудив до 13 років позбавлення волі.

    Прокуратура вимагала максимального покарання для експрезидента (15 років позбавлення волі) та визнання його винним у посяганні на територіальну цілісність України (частина 3 статті 110 КК), розв'язанні й веденні агресивної війни (частина 2 статті 437) і пособництві в злочинах (частина 5 статті 27).

    Також суддя оголосив, що сторона обвинувачення довела, що Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України. Захист експрезидента заявив, що незгодний із рішенням, і подав апеляцію.

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