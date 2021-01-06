Антикорупційний суд відмовився продовжувати розслідування справи скандального судді Вовка

НАБУ звинувачує керівництво Окружного адмінсуду Києва, зокрема його очільника Павла Вовка, в узурпації судової влади в країні

У Центрі пртидії корупції наголосили, що таке рішення – серйозна загроза справі

Вищий антикорупційний суд відмовився продовжити розслідування кримінального провадження щодо голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка.

Про це повідомляє Центр протидії корупції в своєму Telegram-каналі.

Суддя Вищого антикорупційного суду Андрій Біцюк повернув детективу НАБУ клопотання про продовження термінів розслідування у справі про створення злочинної організації та захоплення влади суддями Окружного адмінсуду Києва, зокрема його головою Павлом Вовком.

«Однак таке рішення – серйозна загроза в справі. Оскаржити його не можна, і тепер справу або призупинять, або закінчать досудове розслідування раніше, залишивши його незавершеним», – пояснюють в ЦПК.

Напередодні нового року детективи НАБУ спіймали Вовка на корпоративі, щоб вручити йому повістку в суд.

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Окружного адмінсуду Вовка.

У липні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду. Згідно з даними Бюро, керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, про що свідчать оприлюднені оперативниками аудіозаписи з перемовинами суддів ОАСК.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями, як скасування рішення про націоналізацію Приватбанку та про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Також нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура проситиме обрати Вовку запобіжний захід у вигляді застави у 3 мільйони гривень.



