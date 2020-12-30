Печерський суд зобов'язав генпрокурора забрати ще одну справу у НАБУ і САП

Рішення змінити підслідність у справі ексміністра Миколи Злочевського було ухвалено без участі прокурора САП

Печерський районний суд Києва зобов’язав змінити підслідність у кримінальному провадженні про рекордний хабар $5 млн керівництву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури від представників ексміністра екології Миколи Злочевського.

Як повідомили у САП, 24 грудня 2020 року слідча суддя Тетяна Ільєва задовольнила скаргу адвоката ексменеджера Burisma Group Андрія Кічі та зобов’язала Офіс генпрокурора забрати цю справу у НАБУ і САП.

У САП наголосили, що це рішення було ухвалено без участі прокурора САП та після завершення досудового розслідування справи.

У суді відмовилися надати САП копію ухвали щодо зміни підслідності, натомість видали її представнику Офісу генерального прокурора. Станом на 30 грудня матеріали справи скеровані до Київського апеляційного суду.

«З огляду на викладене вбачається зацікавленість окремих адвокатів, підозрюваних та суду реалізувати вже відпрацьовану у інших резонансних справах схему із незаконної передачі кримінальних проваджень, віднесених до виключної підслідності Національного антикорупційного бюро України, до інших правоохоронних органів», — заявили в САП.

За версією слідства, хабар хотіли дати за закриття кримінальної справи проти олігарха Миколи Злочевського, власника компанії Burisma.

Ексміністр екології Микола Злочевський виїхав з України в кінці 2014 року після того, як отримав статус підозрюваного у незаконному збагаченні. У січні 2015 року ГПУ оголосила його в розшук. Восени 2016 з сайту МВС була знята інформаційно-статистична картка про розшук ексміністра.

Нагадаємо, у середині жовтня повідомлялося, що Офіс генерального прокурора планує оскаржити ухвалу Печерського районного суду міста Києва про зобов’язання закрити справу щодо ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.

Раніше колишнього міністра екології та природокористування часів президентства Віктора Януковича Миколу Злочевського знову оголосили у розшук після того, як правоохоронці повідомили йому про підозру у справі про рекордний для України хабар у 5 млн доларів.

13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря у $5 мільйонів за закриття провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора.