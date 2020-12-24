Детективи НАБУ спіймали Вовка на корпоративі, щоб вручити йому повістку в суд (відео)

За інформацією колишнього нардепа, вручення повістки Вовку сталося на новорічному корпоративі нібито у ексрегіонала Сергія Ківалова

Голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку дедективи НАБУ особисто вручили повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду для розгляду клопотань про обрання йому запобіжного заходу у межах справи так званих «плівок ОАСК». Про цеповідомили у пресслужбі НАБУ.

«23 грудня 2020 року детективи Національного бюро вручили особисто голові Окружного адміністративного суду міста Києва повістку про виклик до Вищого антикорупційного суду. НАБУ та САП чекають підозрюваного 5 січня 2021 року на наступному судовому засіданні ВАКС, де він матиме можливість захистити свої права та інтереси у змагальному процесі», — йдеться в повідомленні.

Йдеться, що вручення повістки відбулося під час святкування, організованого колишнім народним депутатом України, президентом одного із юридичних вишів України. На цьому святкуванні, як зазначається, оголошений у розшук голова ОАСК перебував як запрошений гість.

Додамо, що екнардеп, журналіст та нині посадовець Сергій Лещенко повідомив, що Вовк був на новорічному корпоративі нібито у ексрегіонала Сергія Ківалова, нині ректора юридичного університету в Одесі.

Окрім нього, як вказано, там були присутні і голова та судді Конституційного суду України, які також мають процесуальний статус свідків у кримінальному провадженні щодо захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП), створення штучних перешкод у їхній роботі, а також шляхом втручання у діяльність державних діячів.

«Вручення повістки за наведених обставин зумовлена тим, що голова ОАСК уже понад три місяці ігнорує свій обов’язок як підозрюваного з’явитися до слідчого судді. Ще у жовтні 2020 року НАБУ та САП скерували до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання голові ОАСК запобіжного заходу. Проте судові засідання з розгляду цього питання не відбувалися через неявку підозрюваного», — зазначається в повідомленні.

Тому, як повідомляється, слідство вдавалося до інших шляхів виклику підозрюваного, надсилаючи повістки за місцем його роботи. Однак і тут виникла перешкода: апарат суду повідомляв НАБУ про неможливість вручення повісток «у зв’язку із відмовою особи від їх отримання».

Нагадаємо, що НАБУ іще наприкінці листопада просило дозволу затримати скандального голову Окружного адмінсуду Вовка.

У липні 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п'яти суддям Окружного суду. Згідно з даними Бюро, керівництво ОАСК планувало захоплення влади в країні, про що свідчать оприлюднені оперативниками аудіозаписи з перемовинами суддів ОАСК.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Окружний адмінсуд Києва відомий такими скандальними рішеннями, як скасування рішення про націоналізацію Приватбанку та про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун.

Також нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура проситиме обрати Вовку запобіжний захід у вигляді застави у 3 мільйони гривень.