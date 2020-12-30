Справа Татарова. Лещенко заявив про погрози (фото)

Відправник смс з погрозами, яке отримав Сергій Лещенко, невідомий

Колишній депутат Сергій Лещенко заявив про погрози. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши фото повідомлення з погрозами.

За словами Лещенка, у «привітанні», що прийшло сьогодні, 30 грудня, невідомий заявляє, що треба забути прізвище Татарова.

«У вашої дружини є красива дитина», – йдеться у повідомленні

Нагадаємо, сьогодні, 30 грудня, Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора і не став обирати запобіжний захід заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову, який залишив будівлю під обурені вигуки демонстрантів, що вимагали взяти його під варту.

Учасники мітингу біля будівлі суду при появі Татарова запалили фаєри і димові шашки, скандуючи при цьому «ганьба».

Раніше стало відомо, що «Слуги народу» отримали темники щодо справи Татарова. Зокрема у документі наголошується, що говорити про причетність Татарова до будь-яких злочинів передчасно, бо судді Антикорупційного суду ще не оцінювали матеріали, зібрані НАБУ.

Верховний суд відмовився відкривати касаційне провадження через зміну підслідності справи Татарова. 24 грудня Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує ексзаступник голови Офісу президента Олег Татаров, з Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Перед цим НАБУ відкрило кримінальне провадження через можливе незаконне втручання генпрокурора Ірини Венедіктової у справу Татарова.

18 грудня НАБУ вручило заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову підозру. Крім того, детективи НАБУ отримали право на затримання Татарова і проведення обшуків в Офісі президента і за місцем проживання Татарова. Однак на Банковій детективів не пустили.

21 грудня Татаров відвідав НАБУ та написав заяву про призупинення службових повноважень.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.