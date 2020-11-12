Для судді Вовка прокуратура проситиме про запобіжний захід у вигляді застави в 3 млн грн

Вовк знову не з'явився на засідання у ВАКС

Суддя Окружного суду Києва Павло Вовк, якого підозрюють у спробі захоплення державної влади, може переховуватись та втекти з країни. САП проситиме обрати Вовку запобіжний захід у вигляді застави у 3 мільйони гривень.

Про це розповів прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури Олег Макар після судового засідання у Вищому антикорупційному суді 12 листопада, пише Watchers.

«ВРП відмовила у відсторонення Вовка від здійснення правосуддя. Не було подано Генпрокурором клопотання про тримання під вартою. Тому детективи за погодженням з прокурором подали клопотання про запобіжний захід у вигляді застави. Ми проситимемо про запобіжний захід у вигляді застави в 3 мільйони гривень», — сказав він.

На питання журналістів про те, чи можна вважати неприбуття Вовка до суду переховуванням від органів досудового слідства та суду, прокурор сказав: «Сторона обвинувачення так і вважає. На нашу думку він ухиляється від вручення повісток та повідомлень. Він ухиляється від суду і тому його вже оголосили у розшук. […] Якщо така тенденція продовжиться, то буде підстава клопотати про обрання іншого запобіжного заходу», — додав прокурор.

Отже, на судове засідання у ВАКС Павло Вовк знову не з’явився на обрання запобіжного заходу. Це вже четверта його неявка. Вовк начебто перебуває на лікарняному.

На питання про те, чи може бути таке, що Вовк втече з країни, прокурор відповів: «Може бути таке. Тоді він буде оголошений у міжнародний розшук. Я не виключаю, що таке може бути».

Станом на зараз, за його словами, Павло Вовк не відсторонений від здійснення правосуддя та посади судді.

Іще 3 листопада Павло Вовк заявив, що перебуває на лікарняному з Covid–19. Цього дня Національне антикорупційне бюро вдруге оголосило його в розшук через те, що суддя «систематично ігнорує повістки» і не з'являється на допити.

Як повідомлялося 12 жовтня, НАБУ викликає на допит Вовка та ще трьох суддів Окружного адмінсуду.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник, інші судді та адвокати проходять у справі про так звані «плівки Вовка».

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України повідомило про оголошення в розшук сімох осіб, підозрюваних у спробі захоплення державної влади. Серед них голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк, його заступник Володимир Келеберда, троє суддів цього ж суду і двоє колишніх членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як повідомляв «Главком», 17 липня у НАБУ підтвердили вручення підозри голові Окружного адмінсуду Павлу Вовку. Того ж дня на Youtube–каналі Національного антикорупційного бюро заявилися записи розмов з голосом, схожим на голос голови Окружного адмінсуду Вовка.

22 липня Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов з суддями Окружного адміністративного суду Києва, які свідчать про корупцію в цьому суді і Державній судовій адміністрації.

За версією слідства, злочинна організація на чолі з головою Вовком (всього входило 12 осіб) мала на меті захопити державну владу шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі.

Крім цього, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова суду використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

Раніше пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва повідомила про проведення в приміщенні суду обшуків у «справах Майдану» і назвала це черговою спробою дискредитації суду. У НАБУ повідомили, що обшуки здійснюють їхні слідчі й пообіцяли розкрити деталі пізніше.

Водночас ЗМІ повідомили, що НАБУ пред'явило підозру Вовку, Аблову, ще п'ятьом суддям ОАСК і Холоднюку в створенні злочинної організації та захопленні влади.