Апеляційний суд поставив крапку у справі про телефон журналістки Седлецької



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Засідання Апеляційного суду Києва у справі Седлецької і ГПУ

Суд постановив опублікувати нову ухвалу, яка надасть ГПУ доступ до меншого обсягу даних із телефону Седлецької

Апеляційний суд Києва дозволив слідчим відслідкувати місцезнаходження телефону головної редакторки програми журналістських розслідувань «Схеми» Наталки Седлецької за півтора року (2016-2017 роки). Вона є свідком у справі щодо директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Відповідне рішення 18 вересня ухвалила колегія суддів Апеляційного суду Києва.

Водночас суд заборонив правоохоронцям використовувати будь-яку іншу інформацію з телефону Седлецької, зокрема, щодо її телефонних розмов та листування.

«Апеляційним судом була визнана надмірність у втручання в діяльність журналіста з боку органу слідства. Також була частково скасована попередня ухвала Печерського суду», — сказав адвокат Седлецької.

Седлецька зазначила, що зараз у неї нема гарантій, чи вже отримало слідство від оператора «Київстар» усі дані з її телефону, а також з телефону журналістки Христини Бердинських. Наголосимо, що рішення Апеляційного суду стосується лише доступу до телефону журналістки Седлецької. Справу Бердинських суд розглядатиме пізніше.

«Ми вважаємо, що навіть в такій обмеженій кількості дані з телефонів журналістів все одного ставлять під загрозу викриття наших джерел», — сказала Седлецька після засідання суду.

Нагадаємо, 27 серпня Печерський районний суд Києва на вимогу Генеральної прокуратури дав їй дозвіл отримати від провайдера інформацію з телефону головного редактора програми журналістських розслідувань програми «Схеми» Наталки Седлецької. В ухвалі йдеться про надання доступу слідства до дзвінків і смс-повідомлень журналістки з липня 2016-го по листопад 2017 року і до даних про місце розташування її телефону протягом цих 17 місяців.

«Радіо Свобода» висловило обуренння цією ухвалою. Редакція програми «Схеми» виступила із заявою, в якій засудила тиск на Наталку Седлецьку.

5 вересня журналістка Крістіна Бердинських повідомила, що суд надав Генеральній прокуратурі України доступ до інформації і з її телефону.

У Генпрокуратурі запевняють, що дані з телефону журналісток необхідні слідству для розслідування «за фактами можливого розголошення директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником відомостей, що становлять державну таємницю».