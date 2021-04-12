Апеляційний суд закрив дорогу одіозному екссудді Татькову у поновленні на посаді (документ)

Вищий господарський суд виграв справу у свого колишнього очільника, який перебуває у розшуку

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Вищого господарського суду і скасував рішення Окружного адмінсуду Києва від 20 січня 2021 року, яким зобов’язано поновити Віктора Татькова на посаді судді Вищого господарського суду і виплатити йому 812 тис. грн судову винагороду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 1 квітня.

Як з’ясував апеляційний суд, суд першої інстанції неправильно застосував норми матеріального права. Так, 24 грудня 2015 року Вища рада юстиції визнала порушення суддею Вищого господарського суду України Віктором Татьковим вимог щодо несумісності і внесла на розгляд парламенту подання на його звільнення. 29 вересня 2016 року Верховна Рада звільнила Татькова з посади судді. Після цього 10 жовтня 2016 року голова Вищого госпсуду видав наказ про звільнення Віктор Татькова.

«Оскаржуваний наказ голови суду був виданий на виконання акта Верховної Ради про звільнення судді з посади та спрямований на виконання такого акта і констатує лише припинення трудових відносин між судом та суддею. Слід зазначити, що голова суду на зміст такого наказу не може жодним чином впливати, а судді, функціонуючи в державній системі влади, перебувають у певних трудових відносинах із судовою установою, де вони працюють, виконуючи свої посадові обов`язки», – пояснив апеляційний суд.

Водночас апеляційна інстанція врахувала рішення Великої палати Верховного суду від 4 червня 2019 року, яким визнано незаконною та скасовано постанову Верховної Ради України про звільнення Віктора Татькова з посади судді Вищого господарського суду України. При цьому суди не надавали правової оцінки обставинам, які були підставою для висновку про порушення позивачем вимог щодо несумісності екссудді. Отже, апеляційний суд зробив висновок: після скасування постанови Верховної Ради України від 29 вересня 2016 року подання Вищої ради юстиції залишилось чинним та нереалізованим.

Крім цього, 3 вересня 2019 року рішенням Вищої ради правосуддя Віктора Татькова звільнено з посади судді Вищого господарського суду України на підставі пункту 2 частини шостої статті 126 Конституції України.

«Рішення Вищої ради юстиції від 24 грудня 2015 року фактично було реалізовано на підставі рішення Вищої ради правосуддя від 3 вересня 2019 року, яке було визнано правомірним у судовому порядку, тому колегія суддів не вбачає підстав для поновлення позивача на посаді судді Вищого господарського суду України», – сказано у постанові апеляційного суду.

Нагадаємо, що за версією слідства, з 1 січня 2011 року в усіх судах загальної юрисдикції, до яких належить і Вищий господарський суд України, була введена автоматизована система документообігу суду, яка повинна забезпечувати розподіл справ за принципами ймовірності, об`єктивності, черговості та рівної кількості справ на кожного суддю. На початку липня 2011 року голова Вищого господарського суду України Віктор Татьков з метою безпосереднього здійснення контролю за розподілом судових справ між суддями цього суду вступив в злочинну змову з головним спеціалістом канцелярії управління документального забезпечення вказаного суду.

Отже, протягом липня 2011 року до квітня 2014 року розподіл понад 10 тис. справ у Вищому госпсуді здійснювався лише за участю одного судді (безальтернативно). При цьому в окремих випадках в автоматизовану систему документообігу суду вносилися завідомо неправдиві відомості про можливість участі суддів у такому розподілі, позбавивши таким чином сторін в господарському спорі на справедливий розгляд справи.

Віктор Татьков перебуває у базі розшуку українських правоохоронців. Датою його зникнення вважається 12 грудня 2016 року.

За останніми даними Віктор Татьков мешкає у столиці Австрії – Відні разом зі своїми малолітніми дітьми.