Довибори на Івано-Франківщині. Суд ухвалив рішення щодо 87-го округу

ЦВК оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення

Після рішення суду – справа за Центральною виборчою комісією

Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87-му виборчому окрузі, повідомив в Facebook кандидат в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко.

«Фактично ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне, саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди», – написав Шевченко.

За його словами, тепер справа за Центральною виборчою комісією.

«Саме вона має право скасувати прокол, враховуючи рішення суду», – додав він.

На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка. Він судитиметься через перерахунок голосів.

Центральна виборча комісія 6 квітня повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.