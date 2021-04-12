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    Довибори на Івано-Франківщині. Суд ухвалив рішення щодо 87-го округу

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    ЦВК&nbsp;оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення - Довибори на Івано-Франківщині. Суд ухвалив рішення щодо 87-го округу
    ЦВК оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення
    Фото: Олександр Шевченко/Facebook

    Після рішення суду – справа за Центральною виборчою комісією

    Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87-му виборчому окрузі, повідомив в Facebook кандидат в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко.

    «Фактично ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне, саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди», – написав Шевченко.

    За його словами, тепер справа за Центральною виборчою комісією.

    «Саме вона має право скасувати прокол, враховуючи рішення суду», – додав він.

    На окрузі №87 в Івано-Франківській області на довиборах до парламенту перемогу здобув представник партії «Слуга народу» Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів.

    Кандидат від «Слуги народу» в народні депутати на 87 окрузі в Івано-Франківській області Руслан Кошулинський в інтерв’ю «Главкому» розповів, про те, що виборча кампанія велася нечесними методами.

    Кандидат у народні депутати від партії «За майбутнє» Олександр Шевченко стверджує, що має відеодокази фальсифікації виборів у окрузі №87 на користь Вірастюка. Він судитиметься через перерахунок голосів.

    Центральна виборча комісія 6 квітня повідомила, що прийняла протокол про підсумки виборів на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Але офіційно оголосить результати після того, як всі суди, до яких надійшли заяви про порушення, винесуть свої рішення.

    Теги: суд Олександр Шевченко Василь Вірастюк
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