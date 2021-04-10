Стрілянина в пасажирському потязі: один з учасників під арештом, другий на гауптвахті

Одного з учасників стрілянини відправлено на 20 діб на гауптвахту

Офіцер спецзв'язку, що погрожував поліцейським взятий під варту на 60 діб

Один з учасників нещодавньої стрілянини у потязі «Костянтинівка-Київ» притягнутий до адміністративної відповідальності, тоді як другого відправили під варту на 60 днів. Про це повідомляє Харківська спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері об'єднаних сил в Facebook.

«7 квітня суд, розглянувши матеріали прокуратури про притягнення до адміністративної відповідальності щодо одного з учасників цієї події, визнав його винним у скоєнні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби при виконанні службових обов’язків щодо доставки кореспонденції у визначені строки, вчинене в умовах особливого періоду), ч. 2 ст. 172-16 (бездіяльність військової службової особи, а саме не вжиття заходів щодо припинення кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, вчинене в умовах особливого періоду), ч. 3 ст. 172-20 (розпивання алкогольних напоїв та невжиття заходів для відсторонення від обов’язків військової служби особи, яка перебуває у нетверезому стані, в умовах особливого періоду) КУпАП, та наклав на офіцера адміністративне стягнення у виді арешту на гауптвахті», – йдеться в повідомленні.

Загальний строк адмінарешту за рішеннями суду становить 20 діб. Строк арешту на гауптвахті відраховується з моменту фактичного затримання порушника, тобто з 6 квітня.

Щодо іншого офіцера спецзв’язку, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, за клопотанням прокурорів слідчий суддя застосував запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб, без визначення розміру застави.

Слідство за фактом вчинення офіцером спецзв’язку стрільби в пасажирському потязі триває.

Нагадаємо, що 6 квітня в потязі №126 двоє військових закрилися в купе потяга та стріляли з вогнепальної зброї.

Місце події заблокували, а пасажирів евакуювали. Правопорушники забарикадувалися в купе й погрожували поліцейським у разі штурму відкрити вогонь на ураження. До затримання залучили спецпризначенців КОРД.

Зловмисників затримали протягом кількох хвилин. Ними виявилися двоє військовослужбовців фельдзв'язку, які їхали до Києва.

В той же день керівництво Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації повідомило про звільнення службовців, котрі влаштували стрілянину у потязі, що рухався з Костянтинівки до Києва.