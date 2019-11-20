Є судимість за зґвалтування неповнолітньої? Нардеп Іванісов призупинив членство у «Слузі Народу»



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Депутат зазначив, що його рішення підтримав голова фракції Давид Арахамія

Народний депутат від «Слуги народу» Роман Іванісов ухвалив рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненою в ЗМІ інформації.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Я вдячний своїм колегам за просту людську підтримку в ці останні три дні. Тому, аби не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненою в ЗМІ інформації», - написав депутат.

Він зазначив, що вже звернувся з цією пропозицією до голови фракції Давида Арахамії і той підтримав його рішення.

«Разом з тим, вважаю, що пана Рябошапку навмисне ввели в оману. Офіс генпрокурора вже дав спростування озвученої сьогодні щодо мене інформації. Замовники витрачають шалені гроші на брудну гру проти мене, не нехтують нічим, як ви всі помітили», - додав Іванісов.

Депутат підкреслив, що скоро буде готовий оприлюднити достовірні докази того, що «це спланована інформаційна атака проти нього через його антикорупційну діяльність».

Іванісов пообіцяв найближчим часом назвати прізвище «замовника».

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Іванісов був затриманий у 1995 році й відбував за рішенням суду покарання у вигляді позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої у виправних колоніях загального режиму. У відповідь на це Іванісов на своїй сторінці у соцмережі Facebook оприлюднив скан-копію довідки про відсутність судимості.

Сам Іванісов називає інформацію про судимість спланованою інформаційною атакою проти нього через його антикорупційну діяльність і обіцяє зовсім скоро назвати прізвище замовника.