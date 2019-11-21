Стали відомі деталі зґвалтування неповнолітньої «слугою народу» Іванісовим

«Іванісов не довів свій злочинний умисел до кінця з незалежних від нього причин - через відсутність ерекції»

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Обстоятельства изнасилования несовершеннолетней народным депутатом «Слуги народа» Романом Иванисовым

В Цензор.Нет написал один из воспитателей Мариупольской исправительной колонии:

«Я пенсионер, подполковник запаса, очень возмущен, что депутат Иванисов отрицает факт своего пребывания в колонии. В 96-м году я работал в Мариупольской воспитательной трудовой колонии на разных должностях, Иванисова отлично помню, он был в моем отряде, я как воспитатель неоднократно писал на него характеристики, беседовал, изучал его личное дело. «Упакованный» он был, папа у него большой коммерс был, в Бердянске, что-то с флотом связано.

Все эти материалы дела есть в нескольких архивах, срок хранения - 75 лет. Мариупольскую воспитательную колонию закрыли в 2008 году, на ее базе сделали исправительный центр, в 2016 закрыли и его, однако остался архив в любом случае.

Иванисову на момент совершения преступления был 17 лет, это было его смягчающим обстоятельством. Но у него было две статьи - во-первых, 117-я через 17-ю, это покушение на преступление и не доведение преступления до конца. То есть в начале он предпринял попытку изнасилования, но не смог изнасиловать, там было так написано: «Иванисов не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам - ввиду отсутствия эрекции». Но затем когда у него сразу не получилось, он все-таки изнасиловал и получил 118-ю - изнасилование не естественным способом, то есть заставил потерпевшую сделать минет.

Вел он себя нормально, говоря на сленге, пальцы веером ему не по масти было распускать, трогать его не трогали, начальник отряда лично за этим присматривал, папа, думаю, постарался, он был « упакованый», «грелся» хорошо, делился передачами. Освободился условно- досрочно».

По данным Цензор.Нет, скандал вокруг Иванисова и раскрытие деталей его биографии объясняется переделом сфер контроля над нелегальными янтарными приисками в Ровенской области, который проходит сейчас с участием регионального руководства «Слуги народа» и новых руководителей различных группировок силовиков.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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