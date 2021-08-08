Арахамія виконав роль діджея на молодіжному з'їзді «слуг народу» (відео)

Очільник фракції зіграв кілька сетів за діджейським пультом

Давид Арахамія виступив перед молодіжним крилом «»Слуги народу«»", повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews.

Все це відбувалося у Скадовську, на молодіжному з'їзді політсили. Арахамія виступав як ді-джей David Braun, він часто використовує цей псевдонім.

На відео, опублікованому в мережі, видно очільника фракції «Слуга народу» за діджейською установкою. На екрані позаду – напис DJ DAVID BRAUN. Схоже, що молоді сподобалося, як виступав лідер політсили.

Арахамія зіграв кілька сетів на вечірці.

Як повідомив у фейсбуці «слуга народу» Сергій Гривко, на заході зібралося понад 250 активістів. Упродовж 3 днів вони проходили тренінги за низкою напрямів. Допомагають їм у цьому нардепи, представники міністерств, профільні експерти та бізнес-тренери.

Нагадаємо, глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою».

«У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання незначущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі наслідуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами би всі розмовляли по-іншому, домовлялися б по-іншому», – заявив він.

Крім того, Арахамія вважає, що «принципи правлячих партій України та Китаю в багатьох речах збігаються». Він заявив нещадавно, що «Слуги народу» мають багато спільного з Комуністичною партією Китаю.