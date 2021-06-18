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    «Слуга народу» вигуляла кольорові кросівки у парламенті (фото)

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    Депутати парламенту не дуже дотримуються дрес-коду - «Слуга народу» вигуляла кольорові кросівки у парламенті (фото)
    Депутати парламенту не дуже дотримуються дрес-коду
    Фото: Апостроф

    Людмила Марченко прийшла до Верховної Ради в яскравих кросівках британського бренду Stella McCartney

    Уже не вперше можна спостерігати, що депутати парламенту не дуже дотримуються дрес-коду. Для багатьох парламентарів поняття певного регламенту в одязі не існує.

    Зокрема сьогодні до Верховної Ради депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко прийшла в яскравих «веселкових» кросівках. Депутатку зафіксував кореспондент Апострофа.

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    «Слуга народу» вигуляла кольорові кросівки у парламенті (фото)

    З’ясувалося, що Людмила Марченко прийшла до Верховної Ради в яскравих кросівках британського бренду Stella McCartney.

    Додамо, що днями колега Віктора Медведчука по фракції «Опозиційна платформа-За життя» Григорій Суркіс прийшов до Верховної Ради в олімпійці.

    Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

    Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради 3 червня в новій сорочці Burberry.

    Нагадаємо, українські нардепи задекларували 164 цінні вироби із хутра або шкіри. Серед них шуби, куртки та сумки від найдорожчих у світі брендів. Найбільше таких предметів у колекції нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука – 52.

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    Теги: депутат партія Слуга народу парламент
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    «Слуга народу» вигуляла кольорові кросівки у парламенті (фото)