«Слуга народу» вигуляла кольорові кросівки у парламенті (фото)

Депутати парламенту не дуже дотримуються дрес-коду

Людмила Марченко прийшла до Верховної Ради в яскравих кросівках британського бренду Stella McCartney

Уже не вперше можна спостерігати, що депутати парламенту не дуже дотримуються дрес-коду. Для багатьох парламентарів поняття певного регламенту в одязі не існує.

Зокрема сьогодні до Верховної Ради депутатка від «Слуги народу» Людмила Марченко прийшла в яскравих «веселкових» кросівках. Депутатку зафіксував кореспондент Апострофа.

З’ясувалося, що Людмила Марченко прийшла до Верховної Ради в яскравих кросівках британського бренду Stella McCartney.

Додамо, що днями колега Віктора Медведчука по фракції «Опозиційна платформа-За життя» Григорій Суркіс прийшов до Верховної Ради в олімпійці.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

Народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради 3 червня в новій сорочці Burberry.

Нагадаємо, українські нардепи задекларували 164 цінні вироби із хутра або шкіри. Серед них шуби, куртки та сумки від найдорожчих у світі брендів. Найбільше таких предметів у колекції нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука – 52.

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