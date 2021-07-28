Кравчук у важкому стані. Родичі заборонили лікарям коментувати ситуацію

Лікарі не коментують стан українського політика на прохання родичів

Перший президент незалежної України і представник в Тристоронній контактній групі досі Леонід Кравчук перебуває у реанімації після операції на серці. 87-річного політика під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, його стан погіршився. Рідні Кравчука попросили медиків утримуватись від коментарів. Про це повідомляє «ТСН».

Кравчук перебуває в Інституті серця у Києві. На цей час дихати самостійно він не може. Родина пацієнта заборонила медикам установи давати коментарі щодо самопочуття політика. Це стосується і прогнозів щодо його стану. 28 червня Кравчука чекали на урочистому засіданні Верховної Ради присвяченому Дню Конституції України. Але експрезидент його пропустив. Пізніше стала відома причина – Кравчуку зробили складну операцію на серці. Варіанти лікування за кордоном він не розглядав, вирішив оперуватися в Україні.

26 липня ЗМІ повідомили, що Кравчука в реанімації підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Своєю чергою, в Офісі президента та української делегації в ТКГ стан Кравчука не коментують – заявили тільки, що він відновлюється після операції, а заміна його на посаді поки не розглядається.