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    Кравчук у важкому стані. Родичі заборонили лікарям коментувати ситуацію

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    Стан здоров&rsquo;я першого президента Леоніда Кравчука поки не поліпшився - Кравчук у важкому стані. Родичі заборонили лікарям коментувати ситуацію
    Стан здоров’я першого президента Леоніда Кравчука поки не поліпшився
    Фото: ТАСС/Zuma

    Лікарі не коментують стан українського політика на прохання родичів

    Перший президент незалежної України і представник в Тристоронній контактній групі досі Леонід Кравчук перебуває у реанімації після операції на серці. 87-річного політика під'єднали до апарату штучної вентиляції легень, його стан погіршився. Рідні Кравчука попросили медиків утримуватись від коментарів. Про це повідомляє «ТСН».

    Кравчук перебуває в Інституті серця у Києві. На цей час дихати самостійно він не може.

    Родина пацієнта заборонила медикам установи давати коментарі щодо самопочуття політика. Це стосується і прогнозів щодо його стану.

    28 червня Кравчука чекали на урочистому засіданні Верховної Ради присвяченому Дню Конституції України. Але експрезидент його пропустив. Пізніше стала відома причина – Кравчуку зробили складну операцію на серці. Варіанти лікування за кордоном він не розглядав, вирішив оперуватися в Україні.

    26 липня ЗМІ повідомили, що Кравчука в реанімації підключили до апарату штучної вентиляції легень.

    Своєю чергою, в Офісі президента та української делегації в ТКГ стан Кравчука не коментують – заявили тільки, що він відновлюється після операції, а заміна його на посаді поки не розглядається.

    Чотири роки тому – у травні 2017 у цьому ж Інституті серця політику проводили стентування судин. Тоді лікарі казали, що для Кравчука це була перша подібна операція на серці.

    Теги: здоров'я лікарня Леонід Кравчук президент хвороби
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    Кравчук у важкому стані. Родичі заборонили лікарям коментувати ситуацію