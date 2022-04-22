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    Розвідка: Путін кине на «Азовсталь» росгвардію та ФСБ

    Режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу у Маріуполі&nbsp; - Розвідка: Путін кине на «Азовсталь» росгвардію та ФСБ
    Режим Путіна планує залучити російських гвардійців та структури ФСБ РФ для подальшого наступу у Маріуполі 
    фото з російських ЗМІ

    Путін «лукавить», коли каже про припинення штурму «Азовсталі»

    Російський диктатор Путін планує залучити до наступу маріупольський завод «Азовсталь» росгвардію та структури ФСБ. Про це під час телемарафону розповів представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

    Він зазначив, що учорашні заяви Путіна про те, що завод атакувати не потрібно - як завжди, лукавство.

    «Вони дійсно можуть відмовитися від широкомасштабного штурму «Азовсталі». Але за нашими даними вони планують залучити росгвардію, інші структури, в тому числі структури ФСБ, які продовжуватимуть наступ на завод, щоб знищити наш спротив», – зазначив Скібіцький.

    Раніше військова розвідка міністерства оборони Великої Британії повідомила, що рішення про припинення штурму українських захисників у Маріуполі свідчить про плани Кремля перекинути свої сили на наступ у глиб Донбасу.

    Тим часом, начальник патрульної поліції Маріуполя розповів, як виживає місто.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку деблокади Маріуполя військовим шляхом. У знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

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    Теги: розвідка Маріуполь росія окупанти ФСБ Міноборони війна путін завод Україна окупація #stoprussia
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    Розвідка: Путін кине на «Азовсталь» росгвардію та ФСБ