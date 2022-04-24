Маріуполь: рашисти під обстрілами зігнали людей в церкву для святкової картинки (відео)

Окупанти відкривали вогонь у Маріуполі прямо під час Великодньої служби у храмі

Російські військові змусили мирних людей у Маріуполі відвідати церкву на Великдень, а самі влаштували у місті вогневу атаку. Похвалився тим, що відбувається, російський пропагандист Володимир Соловйов. Він опублікував відео, у якому демонструє святкову картинку для послідовників рашистської брехні.

Служба відбувалася у храмі Олександра Невського, який стоїть на обійсті Покровського собору – найбільшого храму Маріуполя. Пропагандист написав, що «крізь молитовні піснеспіви зрідка було чути глухі удари далеких розривів», однак не вказав, що це саме окупанти відкривали вогонь.

Нагадаємо, що росіяни навіть на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинули понад 20 тисяч мешканців Маріуполя.

20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

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