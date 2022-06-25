За словами Арестовича, якщо Білорусь вступить у війну, відбудеться серйозна ескалація конфлікту

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович не виключає варіанту вступу Білорусі у війну, але назвав його дуже малоймовірним. Про це він повідомив в інтерв'ю російському адвокату й правозахиснику Марку Фейгіну.

За його словами, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко робитиме все можливе, щоб до останнього ухилятися від війни проти України.

Арестович також зауважив, що якщо Білорусь вступить у війну, відбудеться серйозна ескалація конфлікту і розширення його географії, а Литва і Польща не зможуть залишитися осторонь.

«Доля Білорусі як держави повисає на волосині в цьому випадку з однієї простої причини: вони вступають у війну на боці завідомо переможеного противника. Дряхлого, здохлого, такого, що стерся об Попасну і Сєвєродонецьк», – сказав Арестович.

За його словами, Мінськ ухилятиметься до останнього. Якщо Білорусь не вступила у війну на початку повномасштабного вторгнення РФ, коли ситуація для агресора здавалося буде кращою, то не вступить і зараз, оскільки від Путіна уже відвернувся майже весь світ.

Арестович вважає, що навіть якщо глава Кремля Володимир Путін поставить Лукашенкові ультиматум – або вступ Білорусі у війну, або його фізичне знищення, білоруського диктатора буде досить складно прибрати, оскільки йому нібито дуже вірні його спецслужби.

«Його ліквідація послабить Білорусь, там почнеться все, що завгодно, але тільки не зростання боєздатності... Лукашенко це знає й тому має запас для петляння. Я думаю, що він пропетляє і не підуть», – додав Арестович.

Нагадаємо, Арестович заявив, що ворог немає особового складу для захоплення всієї Донецької області. Він зазначив, що російські війська на Ізюмському напрямку несуть численні втрати. Зокрема, під Ізюмом українські військові вдарили по польовому пункту управління однієї з російських дивізій, і тепер його не існує.