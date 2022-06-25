Арестович розповів, чи зможуть окупанти захопити всю Донецьку область

Арестович запевняє, що ворог не зможе захопити Донеччину через нестачу особового складу

Окупанти на Ізюмському напрямку зазнають численних втрат

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що ворог немає особового складу для захоплення всієї Донецької області. Про це він повідомив в ефірі «Фейгин Live».

Він зазначив, що російські війська на Ізюмському напрямку несуть численні втрати. Зокрема, під Ізюмом українські військові вдарили по польовому пункту управління однієї з російських дивізій, і тепер його не існує.

«Там важко наступати російським військам, втрати, втрати, втрати. Дуже сильно та болісно. Фізично нікого кидати на «звільнення» Донецької області... Луганська – це я ще розумію, але щоб взяти Донецьку область, потрібно взяти чотири таких міста як Лисичанськ і Сєвєродонецьк», – сказав він.

Нагадаємо, Залужний розповів, що потрібно для стабілізації ситуації на Луганському напрямку. Він відзначив важливість збільшення озброєння в українській армії для паритету з російськими окупантами.

Також Кулеба заявив, що єдиною перевагою, яку має Росія на війні проти України, є артилерія.

Зазначимо, президент США Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України 9 травня. Це рішення прискорить поставки військової допомоги й допоможе Україні у боротьбі з окупантами.

Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.



