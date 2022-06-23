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    Події в Україні

    Арестович каже про стратегічний перелом у війні

    Радник Банкової порівняв ситуацію на українському фронті з Другою світовою - Арестович каже про стратегічний перелом у війні
    Радник Банкової порівняв ситуацію на українському фронті з Другою світовою
    фото: Генштаб

    «Ми виграли свою Курську дугу і битву за Африку»

    У війні відбувся ще один стратегічний перелом. Ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

    «Можна сказати, що у війні відбувся ще один стратегічний перелом. Можна сказати, що ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк. Як заберуть, так і віддадуть», – заявив Арестович.

    Він додав, що зараз відбуваються цікаві процеси в зовнішній політиці. Радник Банкової порівняв ситуацію на українському фронті з Курською дугою.

    «Титанічні речі відбуваються зараз у зовнішній політиці. І це, якщо міряти мірками Другої світової війни, то ми виграли Курську дугу і, певного роду, битву за Африку. Це дуже гарні новини», – сказав він.

    Нагадаємо, окупанти передумали форсувати Сіверський Донець: бояться втрат – Гайдай.

    Також на Харківщині ЗСУ знищили 11 одиниць техніки ворога: згоріли танки та «Рисі».

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    Теги: росія окупанти війна Україна речі окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович каже про стратегічний перелом у війні