Арестович каже про стратегічний перелом у війні

«Ми виграли свою Курську дугу і битву за Африку»

У війні відбувся ще один стратегічний перелом. Ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк. Про це повідомив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

«Можна сказати, що у війні відбувся ще один стратегічний перелом. Можна сказати, що ми виграли свою Курську дугу, незалежно від того, чи захоплять Сєвєродонецьк. Як заберуть, так і віддадуть», – заявив Арестович.

Він додав, що зараз відбуваються цікаві процеси в зовнішній політиці. Радник Банкової порівняв ситуацію на українському фронті з Курською дугою.

«Титанічні речі відбуваються зараз у зовнішній політиці. І це, якщо міряти мірками Другої світової війни, то ми виграли Курську дугу і, певного роду, битву за Африку. Це дуже гарні новини», – сказав він.

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