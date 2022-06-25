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    Події в Україні

    Арестович розповів, яке «звірятко» підкрадається до рашистів біля Херсона та на Запоріжжі

    &laquo;Повільно, тихо підбираємося до них на м'яких лапах&raquo; - Арестович розповів, яке «звірятко» підкрадається до рашистів біля Херсона та на Запоріжжі
    «Повільно, тихо підбираємося до них на м'яких лапах»
    фото: Генштаб

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ЗСУ «підкошмарюють» російські окупаційні війська поблизу Херсона і ведуть успішні бої на Запоріжжі

    Росія продовжує намагатися перекидати у напрямку Херсона якісь резерви, однак їх немає. Про це Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.

    «Херсон – місто-герой. Великих подій там нема. Наші потроху «підкошмарюють» противника по передньому краю працюють, артилерія працює і таке інше. Вони намагаються перекидати туди якісь резерви, яких також немає ніфіга. Повільно, тихо ми підбираємося до них на м'яких лапах, а до них підбирається хутрове звірятко на «п» починається на «ц» закінчується. Я думаю, що там усе буде гаразд. Єдине, що зараз якраз дні, коли обидві сторони поповнюються», – сказав Арестович.

    Арестович зазначив, що аналогічна ситуація спостерігається і на Запоріжжі.

    «Запорізька область. Такі ж бої на нашу користь. Видихаються. Навіть британські аналітики сьогодні опублікували, що російському наступу залишилися тижні, хоч раніше говорили, що місяці. Всі ці хоробрі наскоки мені здаються малоперспективними», – додав він.

    Також Арестович розповів, чи зможуть окупанти захопити всю Донецьку область.

    До слова, ЗСУ на півдні знищили «Гіацинт» та два російські Т-72.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Запорізька область Херсон окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович розповів, яке «звірятко» підкрадається до рашистів біля Херсона та на Запоріжжі