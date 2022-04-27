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    Події в Україні

    Окупанти відкрили в Маріуполі дві школи та здивували підписами на зошитах

    У Маріуполі окупанти та колаборанти у вівторок, 19 квітня відкрили школу - Окупанти відкрили в Маріуполі дві школи та здивували підписами на зошитах
    У Маріуполі окупанти та колаборанти у вівторок, 19 квітня відкрили школу
    фото: полк «Азов»

    Загарбники вирішили приєднати українське місто до однієї з областей Росії

    Окупанти відкрили в Маріуполі дві школи. Дітей, що там навчаються, змушують підписувати зошити: «Маріуполь. Ростовская область». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Що тут скажеш. Невдовзі після перемоги діти в Ростові та Таганрозі будуть підписувати зошити «Таганрог Маріупольської ОТГ Маріупольського району Азовської області Україна», – прокоментував Андрющенко.

    Раніше тимчасово виконуючий Читайте також: Маріуполь: радник мера розповів про нові знущання, які вигадали рашистиобов’язки командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (на псевдо Волина) записав нове звернення із заблокованого Маріуполя.

    Він вкотре просить допомогти з евакуацією маріупольського гарнізону та цивільних мешканців.

    Нагадаємо, в знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий «престур».

    Раніше парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі». Як повідомлялося, росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».

    Читайте також: Маріуполь: радник мера розповів про нові знущання, які вигадали рашисти
    Теги: Маріуполь росія окупанти ЗМІ діти війна Азов Україна місто окупація радник #stoprussia
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    Окупанти відкрили в Маріуполі дві школи та здивували підписами на зошитах