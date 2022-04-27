Окупанти відкрили в Маріуполі дві школи та здивували підписами на зошитах

У Маріуполі окупанти та колаборанти у вівторок, 19 квітня відкрили школу

У Маріуполі окупанти та колаборанти у вівторок, 19 квітня відкрили школу

Загарбники вирішили приєднати українське місто до однієї з областей Росії

Окупанти відкрили в Маріуполі дві школи. Дітей, що там навчаються, змушують підписувати зошити: «Маріуполь. Ростовская область». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Що тут скажеш. Невдовзі після перемоги діти в Ростові та Таганрозі будуть підписувати зошити «Таганрог Маріупольської ОТГ Маріупольського району Азовської області Україна», – прокоментував Андрющенко.

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Він вкотре просить допомогти з евакуацією маріупольського гарнізону та цивільних мешканців.

Нагадаємо, в знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ, на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий «престур».

Раніше парамедик полку «Азов» розповів про кількість поранених на «Азовсталі». Як повідомлялося, росіяни вдарили бомбами по «зеленому коридору» для блокадників з «Азовсталі».