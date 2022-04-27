У Білорусі таксиста, що відмовився підвозити російського вояка, звинуватили в екстремізмі

Водій таксі відмовив військовому і втрапив у халепу

Проти водія порушили кримінальну справу

У білоруському місті Борисові проти таксиста, який відмовився підвозити російського військовослужбовця, порушили кримінальну справу за сприяння екстремістській діяльності. Про це повідомляє правозахисний проєкт «Вясна».

За інформацією проєкту, водій таксі сказав російському військовослужбовцю: «Поки не виведуть війська, ми вас не возимо. До побачення. Звертайтеся до свого керівництва».

Раніше повідомлялося, що депутати білоруської Палати представників ухвалили законопроєкт згідно з яким запроваджується смертна кара за «замах на вчинення актів тероризму».

Заявлено, що проєкт закону підготовлений «з метою стримуючого впливу на деструктивні елементи, а також демонстрації рішучої боротьби держави з терористичною діяльністю».

До актів тероризму, як вважає влада Білорусі, належать, серед іншого, диверсії рейкових партизанів проти пересування російських військ на війну з Україною. Правозахисники вважають їх політв'язнями.

Нагадаємо, глава представництва Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель закликав офіційний Мінськ «рухатися в бік скасування смертної кари». Також повідомлялося, що Росія вже хоче повернути смертну кару.