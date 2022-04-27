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    Події в Україні

    Рашисти гатять по Сумщині: понад 50 «прильотів» за пів години

    У середу ввечері ворог стріляв з мінометів - Рашисти гатять по Сумщині: понад 50 «прильотів» за пів години
    У середу ввечері ворог стріляв з мінометів
    фото з відкритих джерел

    Окупанти провокують наших захисників

    Росія увечері 27 квітня знову обстрілює територію Сумщини з мінометів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

    «Есманська громада. Понад пів сотні прильотів за останні півгодини. Втрати уточнюються», – йдеться у повідомленні.

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    Нагадаємо, вчора Росія знову обстріляла прикордонні райони Сумщини.

    Вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів.

    25 квітня вороги знову обстріляли Сумщину з території РФ.

    Раніше стало відомо, що Сумщина обстрілюється з боку Росії: під вогнем три громади.

    Як відомо, прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина громада Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти гатять по Сумщині: понад 50 «прильотів» за пів години