Рашисти гатять по Сумщині: понад 50 «прильотів» за пів години

У середу ввечері ворог стріляв з мінометів

Окупанти провокують наших захисників

Росія увечері 27 квітня знову обстрілює територію Сумщини з мінометів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Есманська громада. Понад пів сотні прильотів за останні півгодини. Втрати уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора Росія знову обстріляла прикордонні райони Сумщини.

Вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів.

25 квітня вороги знову обстріляли Сумщину з території РФ.

Раніше стало відомо, що Сумщина обстрілюється з боку Росії: під вогнем три громади.

Як відомо, прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян.

Читайте також: