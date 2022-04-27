Рашисти гатять по Сумщині: понад 50 «прильотів» за пів години
Окупанти провокують наших захисників
Росія увечері 27 квітня знову обстрілює територію Сумщини з мінометів. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
«Есманська громада. Понад пів сотні прильотів за останні півгодини. Втрати уточнюються», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вчора Росія знову обстріляла прикордонні райони Сумщини.
Вся лінія кордону обстрілюється з тяжкої артилерії та мінометів.
25 квітня вороги знову обстріляли Сумщину з території РФ.
Раніше стало відомо, що Сумщина обстрілюється з боку Росії: під вогнем три громади.
Як відомо, прикордонна Сумщина вводить додаткові обмеження через обстріли росіян.