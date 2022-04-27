Арестович заявляє про втрату окупантами ще одного корабля

Радник Банкової уточнив, що ця інформація потребує уточнення

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович припускає, що втрати військово-морського флоту РФ під час війни проти України може бути вже більшими, ніж повідомлялося раніше. Про це він повідомив під час брифінгу.

Зокрема радник Єрмака підтвердив втрату Росією мінімум восьми кораблів за час війни. Але Арестович припустив, що сьогодні вночі ВМФ РФ, імовірно, втратили ще одне судно.

«Катерів і кораблів вісім одиниць, але дехто каже, що вже дев'ять одиниць після сьогоднішньої ночі. Але ця інформація потребує уточнення», – заявив Арестович.

Нагадаємо, що міністерство оборони Росії увечері 22 квітня вперше озвучило свої дані про втрати на затопленому ракетному крейсері «Москва» Чорноморського флоту Росії. Також у порту міста Бердянськ, яке тимчасово окуповане ворогом, знищено великий десантний корабель «Орск» чорноморського флоту окупантів.