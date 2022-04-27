ЗСУ взяли в полон п’ятьох окупантів
Росіяни попалися на Харківщині
Бійці Збройних Сил на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування», – повідомив він.
Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.
Ворог продовжує наступальні дії на Ізюмському напрямку в бік Барвінкового, Великої Комишувахи та Курульки.
ЗСУ тримають оборону, постійно завдаючи ворогу втрат.
Нагадаємо, окупанти ввечері обстріляли Харків, є жертви.
Як відомо, вчора трьох балакучих окупантів взято в полон на Дніпропетровщині – Вілкул.
Також під Гуляйполем вояки «ДНР» з радістю здалися в полон «Азову» (фото, відео).