  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    ЗСУ взяли в полон п’ятьох окупантів

    У ворога є вибір: або здатися в полон, або виїхати &laquo;200-тим маршрутом&raquo; - ЗСУ взяли в полон п’ятьох окупантів
    У ворога є вибір: або здатися в полон, або виїхати «200-тим маршрутом»
    фото: Олег Синєгубов/ Telegram

    Росіяни попалися на Харківщині

    Бійці Збройних Сил на Харківщині взяли у полон п’ятьох окупантів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    «Затримані загарбники дезорієнтовані та деморалізовані. Зараз вони дають свідчення про злочини свого командування», – повідомив він.

    Окупанти скаржаться на виснаження через великі втрати, тривалу участь у бойових діях, погане забезпечення та байдуже ставлення командирів до їхнього життя.

    Ворог продовжує наступальні дії на Ізюмському напрямку в бік Барвінкового, Великої Комишувахи та Курульки.

    ЗСУ тримають оборону, постійно завдаючи ворогу втрат.

    Нагадаємо, окупанти ввечері обстріляли Харків, є жертви.

    Як відомо, вчора трьох балакучих окупантів взято в полон на Дніпропетровщині – Вілкул.

    Також під Гуляйполем вояки «ДНР» з радістю здалися в полон «Азову» (фото, відео).

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна полон Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ЗСУ взяли в полон п’ятьох окупантів