Аргентина відновила пошуки зниклого рік тому підводного човна «Сан-Хуан»



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Зникла субмарина «Сан-Хуан»

До пошуків судна залучені різні технології, в тому числі автономні підводні апарати

У зону пошуків зниклого в 2017 році підводного човна ВМС Аргентини «Сан-Хуан» відправився норвезький корабель Seabed Constructor.

Про це в суботу повідомили в міноборони Аргентини.

Відзначається, що до пошуків судна залучені різні технології, в тому числі автономні підводні апарати. Площа пошуків становить 3,2 тис. квадратних кілометрів.

Влада Аргентини покладає великі надії на операцію.

Підводний човен, на борту якого перебували 44 людини, пропав 15 листопада 2017 року. Судно так і не було виявлено. За даними слідства, на борту підводного човна стався вибух потужністю більше 100 кг у тротиловому еквіваленті.

Раніше аргентинський флот заявив, що відмовився від спроб врятувати 44 членів екіпажу, які перебувають на борту підводного човна.

Надія знайти членів екіпажу живими зникла з того часу, коли повідомили про ймовірний вибух біля останнього відомого місцезнаходження судна.

Відомо, що морська вода потрапила на піддон для акумулятора субмарини, що могло спричинити коротке замикання і виведення з ладу.

Субмарину розшукували у районі на південний схід від півострова Вальдес, звідки надійшов останній сигнал з борту .

23 листопада представник ВМС Аргентини, капітан Енріке Бальби заявив, що в зоні зникнення аргентинської субмарини «Сан-Хуан» була зафіксована «гідроакустична аномалія».

Також повідомлялося, що міноборони Аргентини зафіксувало сім сигналів, імовірно, з «Сан Хуан». Проте встановити контакт не вдалося.