Аргентина припинила операцію з порятунку 44 моряків зі зниклої субмарини

Пошуки підводного човна були продовжені більше ніж вдвічі від тої кількості днів, що визначають можливості порятунку екіпажу

Аргентинський флот заявив, що відмовився від спроб врятувати 44 членів екіпажу, які перебувають на борту підводного човна, що зник два тижні тому. «Попри величезні зусилля, нам не вдалося знайти підводний човен», - цитує представника флоту Енріке Бальбі ВВС. Субмарина «Сан Хуан» востаннє виходила на зв'язок 15 листопада.



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Зниклий підводний човен «Сан Хуан» ВМС Аргентини

Пошуки підводного човна були продовжені більше ніж вдвічі від тої кількості днів, що визначають можливості порятунку екіпажу

Аргентинський флот заявив, що відмовився від спроб врятувати 44 членів екіпажу, які перебувають на борту підводного човна, що зник два тижні тому.

«Попри величезні зусилля, нам не вдалося знайти підводний човен», - цитує представника флоту Енріке Бальбі ВВС.

Субмарина «Сан Хуан» востаннє виходила на зв'язок 15 листопада.

Надія знайти членів екіпажу живими зникла з того часу, коли повідомили про ймовірний вибух біля останнього відомого місцезнаходження судна.

Капітан Балбі сказав, що пошуки підводного човна були «продовжені більше ніж вдвічі від тої кількості днів, що визначають можливості порятунку екіпажу». Водночас він додав, що рятувальники продовжують пошуки судна на морському дні.

У вівторок капітан Балбі сказав журналістам, що до труб субмарини потрапила вода. Ці труби можуть використовуватися для виведення повітря, коли підводний човен занурений.

Солена морська вода потрапила на піддон для акумулятора, що могло спричинити коротке замикання і виведення з ладу.

Субмарина «Сан Хуан» поверталася з планового плавання до порту Ушуайя, що поблизу найпівденнішої точки Південної Америки, на свою базу в порту Мар-дель-Плата.

Її розшукували у районі на південний схід від півострова Вальдес, звідки надійшов останній сигнал з борту субмарини. В пошуковій операції беруть участь есмінець і два корвети аргентинського флоту.

Однак досі жодних слідів субмарини не виявили.

Військово-морські сили США раніше направили дві команди рятувальників для допомоги в пошуку зниклого аргентинського підводного човна «Сан Хуан».

Спочатку до пошуків приєдналося сім країн - Чилі, Уругвай, Бразилія, Перу, США, Велика Британія і Франція. Потім їх число виросло до 13-ти завдяки Німеччині, Канаді, Колумбії, Іспанії, Норвегії та Росії.

23 листопада представник ВМС Аргентини, капітан Енріке Бальби заявив, що в зоні зникнення аргентинської субмарини «Сан-Хуан» була зафіксована «гідроакустична аномалія».

Раніше Бальби повідомив, що на зниклому човні закінчуються запаси кисню.

Також повідомлялося, що міноборони Аргентини зафіксувало сім сигналів, імовірно, з «Сан Хуан». Проте встановити контакт не вдалося.