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    Арсеній Яценюк: Путін хоче танцювати на могилах європейських надій

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    <span>Арсеній Яценюк</span> - Арсеній Яценюк: Путін хоче танцювати на могилах європейських надій
    Арсеній Яценюк
    Фото nfront.org.ua

    Європа, згідно з планом Путіна, має заплатити Москві «через підтримку ідеології «примирення», зазначив Яценюк

    Мета Путіна і його посланців - не мир. Їхня мета - війна проти нас усіх. Москва не вірить у сльози. Москва хоче крові. Але ми зупинимо їх і цього разу.

    Про це написав Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк у своєму блозі на Цензор.НЕТ 

    Арсеній Яценюк нагадав, що сьогодні, саме в річницю трагедії MH17, «Медведчук представив у Страсбурзі план Путіна стосовно України і Європи».

    Суть цього плану Росії, наголосив Арсеній Яценюк, - «все лягає на Україну»: «Жертви, злочини російських військових і бойовиків, вбивства, зґвалтування, катування. Все, що було знищено або вивезено в Росію. За це має заплатити Україна».

    За планом Путіна, озвученим Медведчуком, «Україна не має і не може мати самостійного майбутнього»: «Все буде вирішувати Москва. Так хоче Кремль. У нього така версія історії. Бо нема українців. Не було. Не має бути».

    Згідно з планом Кремля, «щоб якось зберегтися, Україна має бути максимально розділена»: «Вони пропонують автономію для Донбасу. Навіщо? Бо автономія для Донбасу - це повтор сценарію, який вони вже провернули в Криму».

    Тим часом, наголосив Арсеній Яценюк, сам Крим виводиться Росією за дужки: «Крим, каже Москва, належить Росії. Іншого варіанту не буде».

    Європа, згідно з планом Путіна, має заплатити Москві «через підтримку ідеології «примирення», плюс - Північний потік-2»: «Будете платити завжди, каже Путін. Європо, продовжуй у цьому дусі, - по суті, говорить він європейським слухачам. Запрошуй медведчуків, допускай російських парламентаріїв до Парламенської Асамблеї Ради Європи, кидай за ґрати українців. І уважно слідкуй за новинами: скоро ми прийдемо до твоїх наступних територій - Польщі, Угорщини, країн Балтії».

    «Європо, каже Путін у день річниці MH17, ти заплатиш за все, навіть за розвал Радянського Союзу. Бо ти втомилася, Європо. Розраховуєш, що настав час для того, щоб перевести подих, порозумітися, домовитися. А Путін так не думає. Приймайте його в гості. Він хоче танцювати на могилах європейських надій. Саме це у Страсбурзі сказав сьогодні Медведчук», - підкреслив Арсеній Яценюк.

    До того ж, нагадав він, сьогодні з Москви прийшла ще новина: «Путін видав указ про спрощений режим надання громадянства для своїх жертв з Донбасу».

    Мета Путіна і його посланців - не мир, написав Арсеній Яценюк: «Їхня мета - війна проти нас усіх».

    «П'ять років Медведчука оберігали в Україні як безальтернативного посередника. Дооберігалися. Сьогодні він виставив свій рахунок», - наголосив лідер «Народного фронту».

    «Москва не вірить у сльози. Москва хоче крові. Але ми зупинимо їх і цього разу», - написав Арсеній Яценюк.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники СБУ затримала бойовика, який перевозив зенітно-ракетний комплекс БУК-М, з якого був збитий літак.

    Зазначимо, рейс MH17, що вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі, 15 членів екіпаж.

    Крим Арсеній Яценюк війна Путін Європа Народний фронт літак партії МН-17 Україна
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