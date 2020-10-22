Асоціація міст України стурбована спробами відібрати в українців право обирати своїх мерів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Заяви щодо можливого відтермінування/перенесення етапів місцевих виборів є політичним тиском та спробою обмежити місцеве самоврядування у великих містах - АМУ

Громади, де за результатами виборів знадобиться другий тур, у разі його не проведення не отримають легітимних мерів - АМУ

Асоціація міст України вкрай стурбована спробами напередодні місцевих виборів 25 жовтня змінити або відмінити окремі етапи процесу народного волевиявлення, зокрема другий тур виборів мерів великих міст по всій країні. Про це йдеться на сайті АМУ.

В Асоціації зазначають, що зареєстрований у Верховній Раді України проєкт постанови «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» не має нічого спільного з принципами належного врядування та принципами демократичної держави.

«Проєктом постанови пропонується не призначати та не проводити повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч), сільського, селищного, міського голови в період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу. Це положення проєкту постанови реєстр.№4234 грубо порушує норми Конституції України щодо виборів та норми чинного Виборчого кодексу» – йдеться у заяві АМУ.

Постанова Верховної Ради України від 15 липня 2020 року № 795-IX «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році» є актом одноразового застосування, строки прийняття якого визначені Виборчим кодексом України. Усі інші процедури, пов’язані з організацією та проведенням виборів, унормовано виключно положеннями Виборчого кодексу України і не можуть змінюватися постановами Верховної ради України.

В Асоціації наголошують, що громади, де за результатами виборів знадобиться другий тур, у разі його не проведення не отримають легітимних мерів.

«Право громадян обирати місцеву владу буде цинічно порушено. Подібні політичні спекуляції щодо можливого відтермінування/перенесення процедур та етапів місцевих виборів у поєднанні з заявами представників партії парламентської монобільшості, є політичним тиском та спробою обмежити місцеве самоврядування у великих містах», – заявляють в АМУ.

Асоціація міст України закликала народних депутатів України відмовитися від ініціатив щодо законодавчого втручання у безперервність виборчого процесу та не підтримувати такі ініціативи у стінах Верховної Ради України!

Також повідомлялося, Комітет виборців вважає, що перенесення другого туру виборів «підвісить» місцеву владу.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Тетяна Грищенко зареєструвала проект постанови Верховної Ради, в якій пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах, пояснивши це пандемією коронавірусу.