Береза викрив зв’язок кандидатів із партії Пальчевського з діючою владою



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Борислав Береза назвав партію «Перемога Пальчевського» ширмою, за якою ховаються не нові політики

У разі потрапляння команди Пальчевського до Київради жодного опору забудовникам партія чинити не буде, переконаний Береза

Партія Андрія Пальчевського покликана відтягнути у Києві голоси тих виборців, які прагнуть підтримати справжню опозицію. Але насправді після виборів ми побачимо, як кандидати Пальчевського будуть голосувати разом з командою чинної столичної влади.

Про це на сторінці у Facebook написав кандидат в мери Києва від «Еко партії Берези» Борислав Береза.

Він назвав партію «Перемога Пальчевського» ширмою, за якою ховаються не нові та зовсім не «опозиційні» до чинної влади Києва й Офісу президента політики.

«Список партії нагадує вінегрет зі столичних депутатів від «Солідарності», «Батьківщини», «Єдності» і молодих талантів зі «Слуги народу». Один із них, наприклад, Дмитро Радченко із СН, який рік тому програв вибори в народні депутати на округу в Донеччині, а тепер балотується у Святошинському районі. Зненацька полюбив Київ. Інша кандидатка – Людмила Костенко від «Солідарності», яка стала відома в Києві після того, як правоохоронці зупинили її за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Тоді її супутник, заступник мера Києва Слончак Володимир напав на патрульних. А ще є Сергій Майзель, який теж був у «Солідарності» та керував штабом близької соратниці чинного мера Ганни Старостенко на виборах 2019 року», – прокоментував Береза.

Зі слів кандидата, у разі потрапляння команди Пальчевського до Київради жодної реальної опозиції чи опору забудовникам ця політична сила чинити не буде.

«Не треба забувати, що сам Пальчевський – бізнесмен, власник елітної клініки «Євролаб», де здавав аналізи Зеленський напередодні виборів. Тієї самої клініки, поруч з будівлею якої в Солом'янському районі зараз ведеться нове будівництво – прямо над Солом’янським ландшафтним парком. І чомусь столичні чиновники його впритул не помічають, не перевіряють. Мабуть, знають, хто будує. Тому невже хтось думає, що після виборів Пальчевський буде захищати інтереси киян? Ні, у Київраді його цікавлять у першу чергу свої комерційні інтереси і співпраця з чинною владою», – вважає Береза.

Політик також закликав киян не довіряти лозунгам «фейкової опозиції» та підтримати на місцевих виборах політичні сили, які у Київраді дійсно будуть відстоювати інтереси міста, а не власні.