У Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування другого туру місцевих виборів



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У фракції «Слуга народу» прогнозують, що документ про скасування другого туру виборів буде відізваний

Другий тур місцевих виборів пропонується скасувати для протидії поширенню коронавірусу

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про скасування другого туру місцевих виборів. Документ було зареєстровано за №4234. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Автор постанови, народний депутат зі «Слуги народу» Тетяна Грищенко у своєму Facebook зазначила, що зростає навантаження на лікарні та лікарів, а експерти-епідеміологи прогнозують зростання кількості хворих на коронавірус до 10 тисяч українців на добу.

«Тому 20 жовтня мною був зареєстрований проєкт постанови №4234. Пропонується скасувати повторне голосування на виборах депутатів сільської, селищної, міської ради (територіальної громади з кількістю виборців до 10 тисяч) та сільського, селищного, міського голови», – написала Грищенко.

Депутатка підкреслила, що таким чином пропонується не допустити надмірне навантаження на медичну систему України та забезпечити протидію поширенню коронавірусу, епідемії грипу і гострих респіраторних інфекцій.

«Нинішня ситуація вимагає кардинальних кроків. Другі тури виборів нікуди не дінуться. Проведемо після карантину», – додала нардеп.

Разом з тим у фракції «Слуга народу» прогнозують, що цей документ буде відізвано.

«Тут ніякої сенсації не буде. Тетяна відкличе свою постанову сьогодні або завтра», – стверджує заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

При цьому вона зазначила, що зараз народні депутати перебувають на Донбасі.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія прогнозує тривалий підрахунок результатів голосування на місцевих виборах 25 жовтня.