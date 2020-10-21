Комітет виборців вважає, що перенесення другого туру виборів «підвісить» місцеву владу



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Згідно з Конституцією України відтермінування виборів, зокрема другого туру голосування, можливе лише в умовах введення воєнного чи надзвичайного стану - КВУ

Ініціатива про відтермінування другого туру виборів до завершення карантину суперечить Конституції України і порушує виборчі права громадян - КВУ

Перенесення другого туру місцевих виборів фактично залишить міста без легітимної влади та призведе до перебування місцевої влади у підвішеному стані. Про це заявили у Комітеті виборців України, коментуючи ініціативу «Слуг народу» ухвалити постанову про відтермінування другого туру виборів.

«КВУ наголошує, що питання проведення виборів не має супроводжуватися політичними спекуляціями. Раніше від представників влади неодноразово озвучувалися ідеї щодо можливого відтермінування місцевих виборів та заяви, які можна оцінювати як спроби політичного тиску на діяльність органів місцевого самоврядування (зокрема, щодо законодавчих спроб обмежити повноваження київського міського голови)», – йдеться у заяві, розміщеній на сторінці КВУ у соцмережі Facebook.

У Комітеті виборців вважають, що ініціатива про відтермінування другого туру виборів до завершення карантину суперечить Конституції України і порушує виборчі права громадян.

«Згідно з Конституцією України відтермінування виборів, зокрема другого туру голосування, можливе лише в умовах введення воєнного чи надзвичайного стану. Згідно зі ст. 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень», – наголошується в заяві.

У Комітеті виборців України закликали голову Верховної Ради Дмитра Разумкова вжити невідкладних заходів із оприлюднення тексту проекту постанови та звернулися до керівництва фракції «Слуга народу» з вимогою роз'яснити позицію політичної сили щодо ініціативи народного депутата «Слуги народу» про перенесення другого туру виборів.

Як повідомлялося, народний депутат від фракції «Слуга народу» Тетяна Грищенко зареєструвала проект постанови Верховної Ради, в якій пропонує скасувати повторне голосування на місцевих виборах, пояснивши це пандемією коронавірусу.

Проект постанови зареєстрований на сайті Верховної Ради, наразі тексту документа немає.