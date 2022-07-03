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    Новини

    Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео наслідків

    Серед загиблих внаслідок обстрілу Слов'янська &ndash; одна дитина - Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео наслідків
    Серед загиблих внаслідок обстрілу Слов'янська – одна дитина
    фото: Вадим Лях

    Зафіксовані руйнування у декількох мікрорайонах міста

    Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Слов’янська, за попередніми даними, загинуло шестеро людей. Серед загиблих – дитина. Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

    «Попередньо – шестеро загиблих, 15 поранених. Серед загиблих – дитина. Серед поранених – працівник комунального підприємства», – поінформував він.

    За словами міського голови Слов’янська постраждали різні мікрорайони міста – Артема, Залізничний, Північний, Машмет, М'ясокомбінат. Також є руйнування в житловому секторі та на комунальних підприємствах – КАТП, тролейбусному управлінні, фільтрувальній станції.

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    Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео наслідків
    Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео наслідків
    Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео наслідків
    Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео наслідків

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційні війська Росії 3 липня здійснили масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по Слов’янську на Донеччині. Мер міста Вадим Лях повідомив, що внаслідок атаки є багато загиблих та поранених. Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська загинуло щонайменше шестеро осіб, ще 15 отримали поранення.

    Зазначимо, що перед цим стало відомо про обстріл окупантами з РСЗВ «Смерч» Краматорська.

    Генштаб вранці 3 липня звітував, що на Слов’янському напрямку росіяни обороняються. На Донецькому напрямку основні зусилля окупанти зосереджують на закріпленні на позиціях в районі Лисичанська та Верхньокам’янки. Вели наступальні дії поблизу Білогорівки – успіху не мали.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia Вадим Лях
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    Атака на Слов’янськ: з’явилися фото та відео наслідків